Mark Zuckerberg et Facebook en mission rédemption au Sénat

Mark Zuckerberg a lancé mardi à Washington l’«Apology Tour» – la tournée des excuses – de Facebook. Le fondateur du réseau social a comparu au Congrès et a regretté face à 43 sénateurs l’incapacité de Facebook de protéger les données personnelles de ses utilisateurs et d’éviter la prolifération des «fake news». «Nous n’avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilités et c’était une grosse erreur», a-t-il admis. «C’était mon erreur et j’en suis désolé.»

Le patron âgé de 33 ans a souligné l’impact positif du réseau social qu’il a créé en 2004 et a promis que le groupe renforcerait la protection des données de ses utilisateurs. Il a annoncé que Facebook empêcherait désormais l’accès des programmateurs d’applications aux données des utilisateurs qui n’ont pas utilisé leur application depuis trois mois. Il a aussi assuré que Facebook n’autoriserait plus que le partage du nom, de la photo et de l’e-mail de l’utilisateur.

L’ingérence russe

Mark Zuckerberg a aussi admis que les programmateurs de Facebook auraient dû remarquer «plus tôt» l’ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Il a révélé que son équipe avait trouvé 470 comptes et pages Facebook liés à l’Internet Research Agency (IRA), une agence russe liée au Kremlin. «Nous estimons que 126 millions de personnes ont été exposées à du contenu émanant d’une page Facebook liée à l’IRA» sur une période de deux ans.

Il a reconnu que Facebook coopérait avec l’équipe du procureur spécial Robert Mueller qui enquête sur l’ingérence russe dans la campagne électorale de 2016. Il a aussi promis la collaboration de Facebook avec les parlementaires qui travaillent sur un projet de loi pour réguler les publicités politiques sur Internet.

«Si Facebook et les autres compagnies en ligne n’empêchent pas les invasions dans la vie privée ou ne peuvent pas le faire, nous, le Congrès, devrons le faire», a répondu le sénateur démocrate Bill Nelson à Mark Zuckerberg.

Énormes enjeux

Pour Facebook, les enjeux sont énormes. L’action de la société a perdu 9,4% lors du premier trimestre de cette année. Sa cote de popularité est aussi en baisse depuis que le scandale Cambridge Analytica a été révélé par le «New York Times» et le «Guardian». Les deux quotidiens avaient montré le mois dernier comment la société liée à la campagne de Donald Trump avait pu récupérer les données de 87 millions d’utilisateurs de Facebook après les avoir achetées au programmateur d’une application intégrée sur la plateforme Facebook.

Selon un sondage de la chaîne CBS, 63% des utilisateurs de Facebook ne croient pas en la capacité de la compagnie de protéger leurs données. Et 61% pensent que le gouvernement américain devrait contrôler Facebook et les médias sociaux.

La Federal Trade Commission (FTC), qui régule le commerce américain, a ouvert une enquête pour déterminer si Facebook a violé un accord conclu avec elle en 2011, selon lequel le média social s’engageait à prévenir les utilisateurs et devait obtenir leur autorisation avant de partager leurs données au-delà du périmètre qu’ils avaient défini.

Mark Zuckerberg a admis mardi que sa société n’avait pas prévenu la FTC ni les internautes lorsqu’elle avait découvert en 2015 que les données de millions d’utilisateurs avaient été récupérées par Cambridge Analytica. «C’était clairement une erreur», a-t-il déclaré.

Insuffisant

«Je ne suis pas sûre que des excuses et que les changements que propose Mark Zuckerberg soient suffisants», analyse Leslie Francis, une professeure de droit à l’Université de l’Utah qui a coécrit un livre sur la protection des données. «Les États-Unis ont besoin d’une stratégie pour réguler ce domaine similaire à celle qu’il y a en Europe. Le but n’est pas de bannir Facebook, car Facebook a aussi beaucoup de points positifs. Nous devons simplement trouver un moyen de faire les choses un peu mieux.»

