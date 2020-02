Mary Higgins Clark s'est éteinte à l'âge de 92 ans

L'écrivaine américaine Mary Higgins Clark s'est éteinte paisiblement vendredi soir à Naples en Floride de causes naturelles, entourée de sa famille et ses amis, a annoncé sa maison d'édition Simon & Schuster sur Twitter. La «reine du suspense» était âgée de 92 ans.

It is with deep sadness we say goodbye to the "Queen of Suspense" Mary Higgins Clark, author of over 40 bestselling suspense titles. She passed away peacefully this evening, January 31, at the age of 92 surrounded by family and friends. pic.twitter.com/SoAGqBebRP