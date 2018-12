Michael Cohen, l’ancien avocat de Donald Trump, écope de 3 ans de prison

«M. Cohen, pouvez-vous vous lever?» Il est un peu plus de midi lorsque le juge fédéral William Pauley demande à l’ancien avocat de Donald Trump de se lever pour écouter sa sentence. Samantha, la fille de Michael Cohen, qui est assise derrière lui, peine à contenir son émotion lorsque son père est condamné à 3 ans de prison pour les crimes – évasion fiscale, parjure au Congrès et financement illégal de campagne électorale – pour lesquels il a plaidé coupable.

Michael Cohen reste impassible lorsque le juge lui explique que sa coopération avec l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe pendant la présidentielle de 2016 ne «permet pas de faire table rase» des crimes «sérieux» qu’il a reconnu avoir commis. «En tant qu’avocat, M. Cohen aurait dû avoir un meilleur jugement», affirme le juge dans une salle d’audience comble. «En 2007, lorsqu’il a été engagé par l’Organisation Trump, il a eu accès aux gens riches et puissants et il est devenu l’un d’entre eux. (…) Mais au fil du temps, M. Cohen a perdu ses repères moraux et ça l’a conduit dans cette salle d’audience.»

Le père de l’ancien avocat de Donald Trump, assis dans une chaise roulante, écoute la sentence avec les mains jointes devant son visage. La mère du prévenu est visiblement touchée par la présence de son fils à la table des accusés. L’épouse et le fils de l’avocat de 52 ans sanglotent lorsque le juge Pauley martèle que les actions de Michael Cohen ont «causé un tort bien plus insidieux à nos institutions démocratiques». Le magistrat souligne que le complot pour acheter, lors de la campagne de 2016, le silence de deux femmes qui accusent Donald Trump d’avoir eu une liaison avec elles est à lui seul un crime méritant une «punition sérieuse».

L’ombre du président

L’ombre de Donald Trump a plané sur toute l’audience. Peu avant sa sentence, Michael Cohen a demandé pardon à sa famille et aux Américains pour avoir menti au Congrès sur le projet de construction d’une Trump Tower à Moscou pendant la campagne présidentielle de 2016. «Récemment, le président m’a traité de faible dans un tweet, et c’était correct, mais pour une raison bien différente de celle à laquelle il faisait référence», a déclaré Cohen lorsqu’il a pris la parole peu avant sa sentence. «C’était parce que je n’ai cessé de penser qu’il était de mon devoir de couvrir son linge sale.» Michael Cohen a aussi décrit sa «loyauté aveugle» envers Donald Trump, qui l’a «conduit à choisir la voie des ténèbres au lieu de celle de la lumière». «Je prends l’entière responsabilité de chacun des actes pour lesquels j’ai plaidé coupable, les miens et ceux qui impliquent le président des États-Unis», a-t-il déclaré.

Peu après l’audience, les procureurs new-yorkais ont annoncé un accord avec AMI, l’éditeur du «National Enquirer», qui a reconnu avoir payé 150 000 dollars à Karen McDougal en 2016. L’ancien mannequin de «Playboy» est l’une des deux femmes qui affirment avoir eu une liaison avec Donald Trump. AMI a admis avoir acheté le silence de McDougal de concert avec la campagne de Donald Trump pour «étouffer» l’histoire de cette dernière. AMI avait reçu la somme pour le paiement de la part de Michael Cohen. En juillet, CNN avait diffusé un enregistrement sur lequel l’avocat discutait cette transaction avec Donald Trump.

Michael Cohen est resté de longues minutes avec ses proches en pleurs dans la salle d’audience pour tenter de les réconforter. Il doit désormais se rendre aux autorités le 6 mars pour entamer sa peine de prison. (24 heures)