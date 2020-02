Moscou s'ingère dans la campagne pour soutenir Trump

La Russie s'ingère dans la campagne électorale pour la présidentielle de 2020 pour faire réélire Donald Trump, ont révélé des responsables du renseignement américain à des parlementaires lors d'un briefing, selon les médias américains.

Rendu furieux par ce briefing, Donald Trump a annoncé jeudi le limogeage du chef du renseignement, Joe Maguire, et son remplacement par un de ses fidèles. Trump a laissé exploser sa colère contre Maguire, directeur par intérim du renseignement national, l'agence qui chapeaute les services de renseignement, lorsqu'il a été mis au courant de ce briefing datant du 13 février devant la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, ont révélé jeudi le «Washington Post» et le «New York Times».

Selon ces journaux, au cours de cette audition, une conseillère de Maguire, Shelby Pierson, aurait dit aux élus présents que la Russie était de nouveau en train d'interférer dans les élections américaines pour promouvoir la candidature de Trump, qui s'est plaint que les démocrates utiliseraient cette information contre lui.

«Catalyseur»

Selon le «New York Times», le président a particulièrement été courroucé par la présence à ce briefing d'Adam Schiff, le démocrate qui a dirigé l'enquête parlementaire suite à laquelle le milliardaire républicain a été mis en accusation pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès.

Joe Maguire était l'un des favoris pour devenir directeur permanent du renseignement mais, selon le «Washington Post», Trump se serait retourné contre lui lorsqu'il a été informé de ce briefing classé top secret.

Le président s'en est alors pris à Joe Maguire lors d'une rencontre dans le Bureau ovale la semaine dernière, en le fustigeant pour le «manque de loyauté» de son personnel, selon le «Washington Post». Ce qui aurait été le «catalyseur» de la mise à l'écart de Joe Maguire, d'après le journal.

«Nous comptons sur les services de renseignement pour informer le Congrès de toute menace d'ingérence étrangère dans nos élections. Si les informations sont vraies et que le président interfère avec cela, alors il est de nouveau en train de mettre en péril nos efforts visant à arrêter toute ingérence étrangère. Exactement comme nous avions prévenu qu'il le ferait», a réagi Adam Schiff dans la soirée sur Twitter.

We count on the intelligence community to inform Congress of any threat of foreign interference in our elections.



If reports are true and the President is interfering with that, he is again jeopardizing our efforts to stop foreign meddling.



Exactly as we warned he would do. https://t.co/viSBlnA1nb