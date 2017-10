Opiacés: Trump va déclarer l'état d'urgence nationale

Donald Trump devrait déclarer ce jeudi l'état d'urgence nationale dans la crise des opiacés, a-t-on appris auprès de la Maison Blanche. Ces substances sont responsables de la majorité des overdoses dans le pays.

Les opiacés, utilisés principalement pour lutter contre la douleur, et leurs dérivés comme l'héroïne ont provoqué la mort de plus de 33'000 personnes aux Etats-Unis en 2015. Les zones rurales sont les plus touchées par le phénomène mortel. En Virginie-Occidentale, le taux d'overdoses mortelles atteint 41,5 pour 100'000 habitants. Cet Etat est suivi par le New Hampshire (34,3) et le Kentucky (29,9).

La déclaration d'urgence nationale devrait aider à lutter contre la prescription abusive d'opiacés comme le fentanyl, la morphine ou la vicodine, en élargissant l'accès aux soins ou en augmentant les effectifs dans le secteur médical.

Elle «va rediriger tous les fonds fédéraux et exécutifs disponibles pour qu'ils soient recentrés sur l'assistance à fournir face à cette situation d'urgence», a dit à la presse un responsable du Bureau ovale, peu avant la conférence du président américain prévue à 14h00 (20h00 suisses).

Ce responsable précisé cependant qu'aucune ressource supplémentaire ne sera accordée. Les fonds de l'Agence fédérale des situations d'urgence (Fema) ont été utilisés pour apporter une aide d'urgence aux Etats récemment dévastés par les passages d'ouragans, en Floride, au Texas ou à Porto Rico notamment. (ats/nxp)