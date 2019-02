Présence militaire inédite dans l’Exécutif brésilien

En un mois de gouvernement Bolsonaro, 45 militaires ont été nommés à des postes clés dans 21 secteurs de l’administration brésilienne. Sept sont ministres et le porte-parole du président est un général de l’armée. Le reste se partage entre des postes de «secrétaires d’État», «conseillers spéciaux», «chefs de cabinet» dans les ministères de l’Intérieur, de l’Éducation, des Infrastructures, de l’Environnement et des Sciences. Autres nominations inédites, un amiral à la présidence du conseil d’administration de l’entreprise semi-publique Petrobras et un général à la présidence de la Fondation pour l’Indien, la Funai.

Jair Bolsonaro n’a jamais caché qu’il allait placer des militaires dans son gouvernement. Mais leur présence est aujourd’hui plus importante que pendant les cinq gouvernements de la dictature (1964-1985). «L’argument principal du président est que les militaires seraient compétents. C’est peut-être vrai, mais dans les démocraties modernes, les militaires n’ont pas ce pouvoir», considère le politologue Carlos Milani. Le président, qui n’a repris ses activités que mercredi, après avoir été opéré suite à l’attentat qu’il a subi le 6 septembre, a été remplacé dans l’intervalle par son vice-président, Hamilton Mourão. La relation entre les deux hommes s’est apaisée depuis leur investiture. Mais durant la campagne, elle a été marquée par de fortes tensions: Bolsonaro tentant de faire taire Mourão qui ne lui obéissait guère.

Pour l’historienne Maud Chiro, spécialiste de la dictature brésilienne, cette discorde s’explique par la hiérarchie militaire: «Bolsonaro est capitaine d’artillerie, Mourão est général. Un général n’obéit pas à un officier de rang inférieur.» Pour le professeur en relations internationales Mauricio Santoro, «le clan Bolsonaro se méfie de Mourão qui pourrait être bien plus intelligent que le président. Il a fait une brillante carrière militaire alors que Bolsonaro a été exclu de l’armée; il est trilingue, cultivé et parle facilement aux journalistes, tout l’opposé du président.»

Cette tension au sein de l’Exécutif se retrouve dans le gouvernement, où les trois grands groupes influents (les évangélistes, les ultralibéraux et les militaires) ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Pour Carlos Milani, l’avantage de la présence des militaires vient également de leur modération: «Ils sont aussi conservateurs que le reste de l’équipe au pouvoir, mais étant bien plus rationnels, ils peuvent équilibrer un peu ce gouvernement, dont certaines figures sont inquiétantes.» En effet, les déclarations polémiques depuis les débuts de l’ère Bolsonaro ne viennent pas du camp militaire: ceux qui veulent éradiquer un supposé communisme dans l’enseignement au Brésil (ministre de l’Éducation) ou installer une base militaire américaine (ministre des Affaires étrangères) sont bien des civils, appartenant au groupe religieux.

Tensions avec l’armée

Quant aux ultralibéraux, représentés par le ministre de l’Économie, Paulo Guedes, les tensions sont aussi majeures avec les forces armées. Les généraux sont opposés à la fusion entre l’entreprise d’aviation militaire brésilienne Embarer et l’américaine Boeing, souhaitée par Guedes. De même, la réforme des retraites que doit mener le Brésil pour équilibrer ses finances publiques promet d’être radicale avec un ministre formé à l’École de Chicago. Or les militaires jouissent de privilèges abyssaux par rapport au reste de la population. Ils coûtent presque aussi cher au système de retraite que l’ensemble des fonctionnaires, en étant moitié moins nombreux et en cotisant dix fois moins. Depuis que cette réforme est la priorité de Guedes, les militaires ne cessent de défendre le maintien de leur «exception».

C’est le président qui devra trancher, et pour les observateurs, ce sera l’occasion de mesurer le véritable pouvoir que détiennent aujourd’hui les militaires. (24 heures)