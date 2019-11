Quatre nouveaux morts dans des manifestations

Quatre personnes ont été tuées samedi dans des manifestations en Bolivie, portant à au moins 23 morts le bilan depuis fin octobre et le début de la crise qui secoue le pays, a annoncé la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH).

La CIDH, un organe de l'Organisation des Etats américains (OEA), a également recensé au moins 122 blessés depuis vendredi, a-t-elle précisé sur son compte Twitter. La CIDH a dénombré neuf décès depuis vendredi, des chiffres corroborés par le Défenseur du peuple (équivalent du Défenseur des droits en France) de Cochabamba (centre), fief de l'ex-président Evo Morales, qui a démissionné le 10 novembre.

Des affrontements opposent des partisans de l'ancien chef de l'Etat socialiste aux forces de l'ordre depuis que la sénatrice de droite Jeanine Añez a pris le pouvoir.

Ce bilan depuis vendredi diffère cependant de celui établi par le gouvernement, qui le maintient à cinq morts à ce jour. Jerjes Justiniano, ministre de la Présidence, a dit à des journalistes samedi soir qu'il allait demander «aux médecins-légistes d'accélérer leur travail», sans confirmer ce nouveau bilan.

