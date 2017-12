Retour d'un paramilitaire expulsé des Etats-Unis

Un ex-chef paramilitaire colombien, qui a avoué plus de 3000 crimes, est rentré mardi dans son pays, expulsé des Etats-Unis où, depuis 2009, il purgeait une peine pour trafic de drogue, selon les autorités migratoires. Il a été remis à la justice colombienne.

Hebert Veloza, alias «HH», leader des milices d'extrême droite Autodéfense unies de Colombie (AUC), démobilisées en 2006, a atterri à Bogota en provenance d'Alexandria, en Virginie, a indiqué le service des migrations dans un communiqué.

Cet ex-paramilitaire, qui a reconnu sa responsabilité dans plus de 3000 crimes, a été remis à la justice colombienne qui l'accuse, entre autres, d'association de malfaiteurs, homicide, déplacement forcé et recrutement de mineurs.

260'000 morts et 60'000 disparus

Il avait été extradé aux Etats-Unis en mars 2009, après avoir déposé les armes en 2004, puis être retourné dans la clandestinité en 2006. Il avait été interpellé l'année suivante bien qu'il ait demandé à bénéficier d'une loi spéciale octroyant des bénéfices judiciaires aux membres de groupes armés qui se démobilisaient, avouaient leurs crimes et dédommageaient les victimes.

La Colombie est déchirée depuis plus d'un demi-siècle par un conflit armé, qui a impliqué au fil des ans une trentaine de guérillas de gauche, des paramilitaires d'extrême droite et les forces de sécurité, faisant au moins 260'000 morts, plus de 60'000 disparus et quelque sept millions de déplacés internes.

Le gouvernement du président Juan Manuel Santos a signé en novembre 2016 un accord de paix historique avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), la plus ancienne et la plus puissante des guérillas du pays aujourd'hui reconvertie en parti politique sous le même acronyme. Il a entamé en février des pourparlers avec l'Armée de libération nationale (ELN), la dernière rébellion active. (ats/nxp)