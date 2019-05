Robert Mueller creuse le fossé à Washington

Le discret Robert Mueller est sorti de son silence au terme de deux ans d’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016. Sa prise de position n’a néanmoins pas changé la dynamique à Washington.

Donald Trump, un président que Robert Mueller a refusé de blanchir des soupçons d’entrave à la justice, entonne depuis mercredi un refrain qu’il répète en boucle depuis des semaines. «Il n’y a pas d’obstruction, il n’y a pas de collusion, il n’y a rien», a assuré le président des États-Unis jeudi matin à Washington.

«C’est mon témoignage»

Dans le camp démocrate, les parlementaires s’accrochent aux propos lourds de sous-entendus de Robert Mueller. «Si nous étions convaincus que le président n’avait clairement pas commis de crime, nous l’aurions dit», avait déclaré le procureur spécial mercredi en soulignant aussi qu’il n’avait pas la possibilité de poursuivre le président des États-Unis en raison des règles au sein du Département de la justice.

Il avait aussi douché les espoirs des démocrates qui le voyaient déjà se transformer en témoin clé contre Donald Trump. Il s’était retranché derrière son rapport de 448 pages transmis à la fin mars au ministre de la Justice, Bill Barr. «Ce rapport est mon témoignage», avait-il déclaré mercredi.

Le nombre de parlementaires démocrates favorables à une procédure de destitution de Donald Trump a crû depuis la prise de position de Robert Mueller. Nancy Pelosi, la présidente démocrate à la Chambre des représentants, refuse pour l’instant d’entrer en matière. Sa réticence s’explique par le fait que moins d’un Américain sur deux est favorable à une destitution du président.

Pour Claire Finkelstein, la directrice du Centre pour l’éthique et l’État de droit à l’Université de Pennsylvanie, la paralysie à Washington n’est que «momentanée». «La prise de position de Robert Mueller a changé quelque chose au Congrès, analyse-t-elle. Je pense que nous nous rapprochons du moment où les démocrates vont lancer une procédure de destitution contre Donald Trump, car cela leur donnerait plus de pouvoir pour forcer la Maison-Blanche à coopérer. Les personnes qui ont jusqu’ici refusé de témoigner à la demande de Donald Trump seraient nettement plus exposées car le président ne pourrait plus leur octroyer de grâce dans le cadre d’une telle procédure.»

Il fait marche arrière

Donald Trump a par ailleurs semé la confusion jeudi en semblant reconnaître sur Twitter que Moscou l’avait aidé en 2016. «Russie, Russie, Russie! C’est tout ce que vous entendiez au début de cette supercherie et chasse aux sorcières, s’est-il exclamé. Maintenant, la Russie a disparu car je n’avais rien à voir avec le fait que la Russie m’aide à être élu.»

Le président des États-Unis a rapidement fait marche arrière en affirmant peu après à la Maison-Blanche que la Russie ne l’avait «pas aidé à être élu».

«Tout peut changer très vite dans le climat politique actuel, conclut Claire Finkelstein. Regardez déjà le chemin parcouru depuis la fin mars lorsque le ministre de la Justice, Bill Barr, avait présenté aux Américains ses conclusions sur le rapport Mueller et défendu Donald Trump. Aujourd’hui, il est clair qu’il a menti.»

