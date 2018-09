Stormy Daniels dira «tout» dans un livre

L'actrice pornographique américaine Stormy Daniels va publier début octobre une autobiographie dans laquelle elle dira «tout» de sa liaison présumée avec Donald Trump, a-t-elle révélé mercredi.

«Il y a beaucoup» de choses dans le livre sur sa relation avec celui qui allait devenir président, a-t-elle assuré lors de l'émission «The View» sur la chaîne ABC. «Vous ne pensiez pas que j'allais cacher quoi que ce soit?», a-t-elle glissé, d'un air amusé, au sujet du contenu du livre, dont elle assure néanmoins que l'épisode Donald Trump n'est qu'une partie.

Stormy Daniels announces on @TheView that she will release a book detailing her alleged relationship with Trump: "I'm going to write everything." "It's going to be a long three weeks before the book comes out for Donald Trump," Michael Avenatti says https://t.co/MmGq9Vn2bT pic.twitter.com/a0A4GYzzhr