Texas et Arizona vont déployer des troupes

Les États américains du Texas et de l'Arizona ont annoncé vendredi leur intention d'envoyer des troupes de la Garde nationale à la frontière avec le Mexique, au lendemain du déploiement de milliers de soldats annoncé par le président Donald Trump pour endiguer l'immigration clandestine et le trafic de drogue.

La Garde nationale du Texas, qui a déjà envoyé deux hélicoptères Lakota le long de sa frontière avec le Mexique, dit vouloir envoyer quelque 250 soldats d'ici 72 heures. De son côté, le gouverneur de l'Arizona a prévu de déployer la semaine prochaine 150 soldats.

«La Garde nationale du Texas se prépare à déployer immédiatement des avions, des véhicules ainsi que du matériel de soutien à la frontière entre le Texas et le Mexique», a déclaré lors d'une conférence de presse Tracy Norris, commandant de la Garde nationale du Texas. «Ce déploiement a commencé (...). D'ici 72 heures, 250 personnes ainsi que des véhicules de surveillance au sol et des avions» seront positionnés, a-t-elle ajouté.

Le gouverneur de l'Arizona, Doug Ducey a annoncé ses plans dans un tweet.

Our office is working closely with @AZNationalGuard, @DeptofDefense and @DHSgov on plans to deploy approximately 150 national guard members to the border next week