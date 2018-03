Trump applaudit, avalanche de critiques

Donald Trump se réjouissait ouvertement samedi du limogeage de l'ex-numéro deux du FBI, Andrew McCabe. Il a salué le départ forcé de sa bête noire comme «un grand jour pour la démocratie» là où beaucoup dénonçaient une vendetta politique.

Ravivant les inquiétudes sur les velléités de la Maison Blanche de mettre un terme à l'enquête russe du procureur spécial Robert Mueller, l'avocat personnel du président américain, John Dowd, a lui dit espérer que le ministère de la Justice refermerait maintenant ce dossier.

Cible depuis des mois des critiques virulentes de l'administration Trump, Andrew McCabe a appris son licenciement à 48 heures de pouvoir toucher, après plus de 21 ans de service, sa retraite de haut fonctionnaire. Il avait quitté en janvier ses fonctions de directeur adjoint du FBI mais restait un employé. Il avait aussi dirigé le bureau par intérim de mai à août 2017, après le licenciement spectaculaire par Donald Trump du directeur James Comey.

Donald Trump, lui, a martelé sur Twitter qu'il n'y avait «pas eu collusion entre la Russie et la campagne Trump». «Comme beaucoup le découvrent maintenant, en revanche, il y a eu une quantité énorme de fuites, de mensonges et de corruption aux plus hauts niveaux du FBI, de la justice et du (département) d'Etat», a-t-il poursuivi, avant de qualifier à nouveau l'enquête de Robert Mueller de «chasse aux sorcières», qui «n'aurait jamais dû commencer».

As the House Intelligence Committee has concluded, there was no collusion between Russia and the Trump Campaign. As many are now finding out, however, there was tremendous leaking, lying and corruption at the highest levels of the FBI, Justice & State. #DrainTheSwamp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 mars 2018

The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 mars 2018

C'est en reprenant l'expression «Vous êtes viré» qui a fait ses grandes heures de star de la téléréalité que Donald Trump avait salué peu après minuit, samedi, le nouveau coup de théâtre dans cette saga politique. «Andrew McCabe VIRÉ, un grand jour pour les hommes et les femmes du FBI qui travaillent dur - Un grand jour pour la démocratie».

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 mars 2018

«Les Américains jugeront»

La réponse de ce dernier ne s'est pas fait attendre. Se déclarant victime d'une «guerre» menée contre le FBI et contre l'enquêté du procureur spécial, Andrew McCabe a dénoncé «une entreprise sans précédent, conduite par le président lui-même», pour le «chasser» de son poste.

A nouveau samedi, Donald Trump a accusé M. McCabe d'être trop proche de M. Comey ainsi que des démocrates. Et le président de tacler au passage sur Twitter l'ancien patron du FBI, l'une de ses cibles favorites. «Le moralisateur James Comey était son chef et a fait passer McCabe pour un enfant de choeur. Il savait tout des mensonges et de la corruption qui régnaient aux plus hauts niveaux du FBI !».

Caustique, James Comey lui a répondu sur le réseau social, faisant allusion à son livre à paraître en avril: «M. le président, les Américains entendront mon histoire sous peu. Et ils pourront juger d'eux-mêmes qui est honorable et qui ne l'est pas».

Mr. President, the American people will hear my story very soon. And they can judge for themselves who is honorable and who is not. — James Comey (@Comey) 17 mars 2018

«Poubelles de l'histoire»

C'est après une enquête interne du FBI que le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a annoncé son licenciement vendredi soir, mettant un terme à des semaines de suspense. Les services du FBI ont établi que M. McCabe a fait des révélations non autorisées aux médias et a «manqué d'honnêteté sous serment», une grave accusation.

La décision de limoger M. McCabe a été prise «après une enquête complète et équitable» par bureau indépendant, a souligné Jeff Sessions. Les détails des faits retenus contre lui n'a pas encore été rendu public.

Analyze McCabe firing on two levels: the substance and the timing. We don’t know enough about the substance yet. The timing appears cruel and a cave that compromised DOJ independence to please an increasingly erratic President who should’ve played no role here. This is dangerous — Eric Holder (@EricHolder) 17 mars 2018

Un ancien ministre de la Justice du démocrate Barack Obama, Eric Holder, s'est inquiété sur Twitter de la décision «dangereuse» de Donald Trump. Et l'ancien chef de la CIA sous Barack Obama, John Brennan, a eu des mots encore plus forts à l'attention du 45e président des Etats-Unis.

«Lorsque l'étendue complète de votre vénalité, de votre turpitude morale et de votre corruption politique sera connue, vous occuperez votre juste place parmi les démagogues déshonorés dans les poubelles de l'histoire».

When the full extent of your venality, moral turpitude, and political corruption becomes known, you will take your rightful place as a disgraced demagogue in the dustbin of history. You may scapegoat Andy McCabe, but you will not destroy America...America will triumph over you. https://t.co/uKppoDbduj — John O. Brennan (@JohnBrennan) 17 mars 2018

