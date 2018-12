Trump arrive au cœur de l’enquête de Mueller

correspondant à New York

Donald Trump est désormais l’«individu-1» de l’enquête de Robert Mueller. Vendredi soir, le procureur spécial qui s’intéresse à l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016 n’a guère laissé planer de doute sur l’identité de cet «individu-1».

Celui-ci est décrit comme le président des États-Unis et est accusé d’avoir ordonné à son ancien avocat, Michael Cohen, d’acheter le silence d’une actrice de films X et d’une ex-playmate qui affirmaient avoir eu une liaison avec lui. Donald Trump est aussi accusé d’avoir continué à vouloir faire des affaires en Russie en toute discrétion pendant la campagne électorale américaine, malgré ses dénégations.

Kelly s’en va. Un signe?

Au cours d’un week-end où il a une nouvelle fois clamé son innocence et attaqué James Comey, l’ancien patron du FBI qu’il avait renvoyé en 2016, Donald Trump a aussi annoncé le départ de son chef de cabinet, le général John Kelly. Ce dernier avait été engagé en juillet 2017 pour mettre de l’ordre dans l’administration Trump. Il s’apprête à quitter un gouvernement en ébullition. Il aurait aussi été interrogé par Robert Mueller dans le cadre de son enquête.

Pour Michael Moore, un ancien procureur fédéral interviewé par CNN, John Kelly quitte ses fonctions car il «sait probablement que la fin est proche». «Nous pouvons commencer à voir que le nœud se resserre autour de ça», a poursuivi l’ancien procureur fédéral de Géorgie. «Il n’y a pas d’autre raison qui puisse le pousser à partir. Qui ne voudrait pas quitter la folie de cette administration?»

Fortes turbulences

Le départ de John Kelly intervient en période de fortes turbulences pour le président et pour la Maison-Blanche. Andrew McCarthy, un autre ancien procureur fédéral et commentateur judiciaire pour la chaîne conservatrice Fox News, s’attend à une inculpation de Donald Trump pour une infraction à la loi sur le financement des campagnes électorales. Pour Andrew McCarthy, le président américain pourrait être poursuivi à cause des paiements qu’il est accusé d’avoir ordonnés pour faire taire ses maîtresses présumées.

John Dean, l’ancien avocat de la Maison-Blanche à l’époque du Watergate, a estimé sur CNN que le Congrès n’aurait «guère d’autre choix» que d’entamer une procédure de destitution contre Donald Trump dans le cadre de l’affaire de ces paiements illégaux aux deux femmes.

À partir du 3 janvier, Donald Trump perdra la double majorité républicaine au Congrès. Ce rapport de force lui permettait jusqu’ici d’encaisser les scandales et les révélations de l’enquête de Robert Mueller sans être inquiété. Le passage de la Chambre des Représentants en mains démocrates en 2019 change la donne. L’opposition aura désormais le pouvoir d’ouvrir des enquêtes parlementaires sur le président et sur son administration.

Destitution évoquée

Dans ce contexte, un homme est appelé à jouer un rôle clé en 2019: le député new-yorkais Jerrold Nadler. Le futur président de la Commission des Affaires judiciaires de la Chambre des Représentants a tenu dimanche des propos qui ont de quoi inquiéter Donald Trump et son entourage.

Interviewé sur la chaîne CNN sur les faits reprochés au président des États-Unis par Robert Mueller, celui-ci a estimé que les paiements illégaux à deux femmes avaient «certainement» le poids d’une destitution s’ils étaient prouvés. «Qu’ils soient assez importants pour justifier une destitution est une autre question», a-t-il toutefois nuancé.

Le parti républicain a fait bloc derrière le président ce week-end. Le sénateur conservateur Rand Paul a estimé que les États-Unis avaient tendance à «criminaliser trop durement» les infractions sur le financement des campagnes électorales: «Je pense que si quelqu’un fait une erreur dans les documents qu’il soumet ou n’enregistre pas une contribution de campagne correctement, il ne devrait pas y avoir de peine de prison mais plutôt une amende.»

