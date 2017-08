Trump dissout deux de ses conseils économiques

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi dans un tweet la dissolution de deux des instances l'entourant pour le conseiller en matière de politique économique. Cette décision fait suite à la vague de démissions de PDG qui en faisaient partie.

«Plutôt que de mettre sous pression les responsables d'entreprises du Conseil sur l'industrie et du Forum de stratégie et de politique, je mets fin aux deux. Merci à tous!», a tweeté Donald Trump, mercredi.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 août 2017

Sa décision est intervenue alors que les médias américains faisaient état de rumeurs sur la prochaine auto-dissolution du Forum de stratégie et de politique (President's Strategic and Policy Forum). Ces deux instances avaient été formées après son élection et réunissaient chacune une vingtaine de PDG.

Dans une déclaration, le Forum affirme que son démantèlement a été décidé à la fois par Trump et par ses membres. Il explique que «l'intolérance, le racisme et la violence n'ont absolument aucune place dans notre pays».

L'un des PDG, Kenneth Frazier, qui dirige le géant pharmaceutique Merck (MSD dans certains pays) avait annoncé lundi qu'il quittait le Conseil sur l'industrie (Manufacturing Council). Il protestait ainsi contre les déclarations de M. Trump après les violences de Charlottesville samedi.

«Contre l'intolérance»

M. Trump a rejeté la responsabilité des affrontements entre manifestants de gauche et d'extrême droite sur les deux côtés. Ses propos ont suscité une vague de protestations. «En tant que PDG de Merck et en mon âme et conscience, j'estime de ma responsabilité de prendre position contre l'intolérance et l'extrémisme», avait affirmé M. Frazier pour justifier sa démission. Sa décision avait poussé plusieurs autres PDG à quitter également l'une ou l'autre de ces instances.

Il existe un troisième cénacle, le Conseil des exportations, (President's Export Council) dont la création remonte à 1973 et qui a pour mission de conseiller le président des Etats-Unis sur sa politique commerciale. M. Frazier en faisait également partie. (ats/nxp)