Trump met la pression maximum sur Maduro

«Prête serment! Prête serment!» Dans la foule des manifestants, mercredi à Caracas, Rafael Fernandez, un avocat et journaliste indépendant de 28 ans, a entendu des voix s’élever autour de lui pour demander à Juan Guaido, le jeune leader de l’opposition, de s’autoproclamer président par intérim du Venezuela. «Juan Guaido était sur la scène près de moi», raconte Rafael Fernandez. «Au début, il semblait hésiter, jusqu’au moment où il a prêté serment. Cela a pris tout le monde par surprise.»

Pour Rafael Fernandez, un jeune homme qui a rédigé un ouvrage sur la mort violente de plusieurs manifestants opposés au président Nicolas Maduro ces dernières années, aucun doute: la décision de la Maison-Blanche de reconnaître Juan Guaido, élu à la tête du parlement le 5 janvier dernier, a joué un rôle «déterminant».

Perte de légitimité

«Il était 13 h 50 environ quand Guaido a pris la parole et a prêté serment sur la scène de la manifestation; moins d’une demi-heure plus tard, la Maison-Blanche le reconnaissait, poursuit-il. Nicolas Maduro a non seulement perdu toute légitimité l’année dernière à cause des irrégularités lors de l’élection présidentielle, mais il a aujourd’hui perdu son droit légal de diriger le pays, car il n’est plus reconnu par les États-Unis et de nombreux pays.»

La Maison-Blanche a multiplié les signes de soutien à Juan Guaido mercredi et jeudi. Donald Trump a publié un communiqué reconnaissant le leader de l’opposition comme président par intérim du Venezuela et a enchaîné avec un tweet; un peu plus tard dans l’après-midi, il a indiqué que «toutes les options» étaient «sur la table» si le régime de Nicolas Maduro décidait de recourir à la force pour tenter de réprimer l’opposition.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 janvier 2019

John Bolton, le conseiller du président américain pour la sécurité nationale, a poursuivi l’offensive de la Maison-Blanche jeudi. «Ce que nous essayons de faire aujourd’hui, c’est de séparer le régime illégitime de Nicolas Maduro de ses sources de revenus», a-t-il déclaré lors d’un point de presse. «Compte tenu de notre reconnaissance de Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela, nous pensons que ces revenus doivent aller au gouvernement légitime. C’est très compliqué et nous réfléchissons à différentes choses que nous devons faire, mais c’est en cours.»

Nicolas Maduro a réagi au soutien de Washington à Juan Guaido en ordonnant mercredi l’expulsion des diplomates américains dans les 72 heures. Une décision aussitôt contredite par le président autoproclamé. La Maison-Blanche a assuré dans un communiqué qu’elle n’avait pas l’intention de rapatrier ses diplomates car, selon elle, Nicolas Maduro n’a pas l’autorité légale de rompre les relations diplomatiques avec les États-Unis. John Bolton a souligné jeudi que le vice-président Mike Pence avait parlé avec Juan Guaido mardi et que d’autres membres du corps diplomatique américain présent à Caracas l’avaient aussi fait. «Nous sommes toujours là, a-t-il précisé. Le gouvernement légitime nous a invités à rester et tant que la sécurité est assurée, c’est notre intention. Nous travaillons jour et nuit pour renforcer le nouveau gouvernement.»

L’armée, dernier rempart

Le rôle de l’armée vénézuélienne est clé dans la crise que traverse le pays. Pour le moment, elle reste fidèle à Maduro, comme l’a rappelé jeudi le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino. «J’alerte le peuple du Venezuela qu’un coup d’État est perpétré contre les institutions, contre la démocratie, contre notre Constitution, contre le président Nicolas Maduro, notre président légitime.» Nicolas Maduro a aussi reçu le soutien du président russe Vladimir Poutine et de la Chine.

Angel Alvarado, un député de l’opposition représentant un quartier pauvre de Caracas, qui était aux côtés de Juan Guaido lorsqu’il a prêté serment mercredi, souligne la détermination d’une opposition «plus unie que jamais» face à Maduro.

«Le fait que l’armée ne nous soutienne pas pour l’instant est un gros problème, car nous assistons à un coup d’État militaire contre la volonté du peuple qui soutient le seul président qui a une légitimité électorale, Juan Guaido, admet-il. Mais j’ai beaucoup d’espoir, car le soutien des pays voisins et des États-Unis est très important.» (24 heures)