Trump peut utiliser 3,6 milliards de dollars pour son mur

Donald Trump s'est félicité jeudi d'une décision de justice l'autorisant à puiser 3,6 milliards de dollars dans le budget du Pentagone pour la construction du mur à la frontière avec le Mexique, une promesse de campagne qui peine à voir le jour.

En décembre, un tribunal fédéral avait bloqué l'utilisation de ces fonds, destinés à ériger environ 800 kilomètres de barrière à la frontière sud. Saisie en urgence par le gouvernement, une cour d'appel basée à la Nouvelle-Orléans a suspendu mercredi soir ce jugement en attendant un examen du fond du dossier. Même si elle est temporaire, cette décision permet à l'administration Trump de commencer à utiliser les fonds.

«La Cour suprême des Etats-Unis a récemment bloqué une décision similaire prise par un autre tribunal», a justifié la cour d'appel, en référence à un arrêt pris en juillet par la plus haute juridiction du pays qui avait déjà autorisé l'usage de 2,5 milliards de dollars de fonds militaires pour ériger d'autres pans du mur.

La justice «nous a donné le feu vert pour commencer l'une des plus importantes sections du mur absolument nécessaire à la fontière Sud», s'est réjoui Donald Trump dans un tweet. «Le mur entier est en construction ou prêt à démarrer!», a assuré l'ex-magnat de l'immobilier, qui espère décrocher un second mandat en novembre 2020.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!