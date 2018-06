Trump plonge l’économie mondiale dans le doute

On se rapproche un peu du bord de la falaise. La décision des États-Unis d’appliquer des taxes de 25% sur les importations d’acier et de 10% sur l’aluminium à leurs partenaires nord-américains et de l’Union européenne constitue une nouvelle étape de la guerre commerciale menée par l’Oncle Sam. Les mesures de rétorsion européennes sur les exportations américaines – taxes sur les motos Harley-Davidson, le bourbon et les jeans Levi’s – vont être mises en œuvre. L’escalade tant crainte par les décideurs économiques semble prendre forme. Que risquerait la Suisse si la situation venait encore à s’aggraver?

Franc suisse

Une envolée de la devise est à craindre. Valeur refuge par excellence, le franc attirerait à nouveau des investisseurs européens (et internationaux) effrayés par une économie mondiale en ralentissement. Alors que la devise s’échange actuellement aux alentours de 1.15 franc contre 1 euro, on pourrait se diriger vers la parité. Cela pénaliserait les industriels suisses en les rendant moins attractifs. Cela constituerait aussi une mauvaise nouvelle pour une Banque nationale (BNS) au bilan gonflé par les achats massifs de devises étrangères (768 milliards de francs), rendus nécessaires pour limiter l’envolée du franc ces dernières années.

Consommation

L’impact positif d’un franc fort pour le consommateur (réduction du prix des importations) ne compenserait qu’imparfaitement la montée du chômage. Les achats de voitures, montres et autres biens reculeraient alors, la montée des incertitudes économiques rendant frileux les consommateurs. Par ailleurs, sachant que la Suisse connaît un boom immobilier nourri par le bas niveau des taux d’intérêt, le marché de la pierre risque de ralentir. À l’heure où les conditions de financement de l’achat d’un logement sont devenues plus restrictives, une dégradation de la situation économique pousserait les acheteurs à remettre à plus tard leur acquisition.

Emploi dans le pays

Le marché du travail est souple en Suisse. Alors que le taux de chômage se monte à 2,7% – contre 3,9% au sortir de la crise financière en 2010 –, une réduction des carnets de commandes des entreprises impliquerait une hausse du nombre de chômeurs. Le taux progresserait probablement assez rapidement à 3,5%. Les fournisseurs locaux des groupes industriels seraient les premiers touchés par un ralentissement économique.

Industriels suisses

La Suisse sera affectée si l’Europe se retrouve en difficulté, près de 50% de nos exportations y étant écoulés. De l’industrie des machines à la chimie, les carnets de commandes des ABB et autres Sika souffriraient des difficultés de Daimler, Volkswagen ou Airbus. Par ailleurs, les exportations horlogères seraient aussi sous pression si la guerre économique devait provoquer un ralentissement mondial.

Exportateurs de métaux

En fait, des exportateurs suisses sont déjà soumis à rude épreuve depuis le 23 mars, date d’entrée en vigueur des premiers droits de douane américains. Le chef du Département fédéral de l’économie, Johann Schneider-Ammann, a adressé aux autorités américaines deux demandes d’exemption des droits de douane sur l’acier et l’aluminium provenant de Suisse. Washington n’y a jamais répondu. Du coup, de vives craintes se sont fait entendre en Valais, haut lieu de la production d’aluminium. «Cette situation nous rend moins compétitifs face à d’autres acteurs du marché. En particulier les Européens», précise Lionel Thomas, directeur de Constellium Valais SA, filiale d’un groupe néerlandais coté au New York Stock Exchange.

Menace européenne

Le Secrétariat d’État à l’économie redoute une escalade de la «guerre économique». Les exportateurs suisses d’acier et d’aluminium craignent avant tout les intentions européennes. Bruxelles étudie en effet, depuis le 26 mars, des mesures de sauvegarde visant les produits sidérurgiques provenant de pays tiers. Dont la Suisse. «Les droits de douane américains nous ont déjà fait perdre des commandes, mais sans que cela ne constitue une menace existentielle pour notre entreprise, relève Ingolf Planer, directeur du groupe argovien Alu Menziken. Mais des quotas européens nous contraindraient à délocaliser des sites de production se trouvant actuellement en Suisse.»

Enjeux à Genève

Les litiges à l’origine d’une éventuelle guerre commerciale se résoudront, ou s’aggraveront, en grande partie à Genève. L’Union européenne a ainsi intenté vendredi une action contre les États-Unis auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les autorités suisses défendent elles-mêmes leur cause auprès de ces derniers en se référant aux règles de l’organisation sise au bout du Léman. Face à Bruxelles, Berne fait davantage valoir l’accord de libre-échange avec l’Union européenne.

