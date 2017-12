Trump promulgue la loi sur la réforme fiscale

Le président américain Donald Trump a promulgué vendredi la baisse d'impôts pour les entreprises et les ménages adoptée par le Congrès cette semaine. Cette réforme s'appliquera dès 2018.

Donald Trump a signé dans le Bureau ovale de la Maison blanche la loi sur la réforme de la fiscalité aux Etats-Unis, apportant la touche finale au premier succès législatif majeur de sa présidence. Il a aussi paraphé une loi garantissant le financement de l'administration jusqu'au 19 janvier, évitant au pays une paralysie des services publics.

Donald Trump avait annoncé un peu plus tôt sur Twitter qu'il signerait les deux lois avant de s'envoler pour sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Il va y passer les fêtes de Noël.

Will be signing the biggest ever Tax Cut and Reform Bill in 30 minutes in Oval Office. Will also be signing a much needed 4 billion dollar missile defense bill.