Trump suspend tous les vols depuis l'Europe

Donald Trump a annoncé mercredi la suspension pour 30 jours à partir de vendredi de tous les voyages depuis l'Europe vers les Etats-Unis pour endiguer l'épidémie de nouveau coronavirus.

«Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les Etats-Unis pour les 30 prochains jours», a dit le président lors d'une allocution solennelle dans le Bureau ovale.

WATCH: Donald Trump announces travel from Europe will be suspended for 30 days to prevent the spread of coronavirus https://t.co/pTMvpA2teB pic.twitter.com/YMnSy3OT1c