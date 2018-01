Trump vend un «nouveau moment» à des Américains divisés

Donald Trump voit sa présidence des Etats-Unis en superlatifs. Mardi soir, il s’est rapproché du record du plus long discours sur l’état de l’Union détenu par le démocrate Bill Clinton en l’an 2000, mais ne l’a pas battu. Dans une allocution de 1h23, Donald Trump a en revanche loué les «progrès incroyables» et le «succès extraordinaire» de sa présidence. «C’est notre nouveau moment américain», a-t-il martelé. «Il n’y a jamais eu un meilleur moment que celui-ci pour commencer à vivre le rêve américain».

Le discours sur l’état de l’Union est traditionnellement l’occasion pour le président des Etats-Unis de tendre la main à l’opposition. Donald Trump n’a pas dérogé à la règle. Il a appelé les élus démocrates et républicains de mettre leurs «différences de côté», mais a peiné à convaincre des démocrates qu’il n’a cessé d’attaquer pendant une année. Quelques heures avant son discours, Donald Trump avait déjà souligné à la Maison-Blanche vouloir que son pays soit «uni». «Il y a d’immenses divisions», avait-il affirmé. «Et je considérerais comme un grand succès si nous pouvions unir notre pays».

Donald Trump part de loin avec ses concitoyens qui désapprouvent, sondage après sondage, sa conduite et sa politique. Il s’est d’ailleurs adressé directement à eux dès les premières minutes de son discours: «Nous avons la même maison, le même coeur, le même destin et le même magnifique drapeau américain», a-t-il déclaré après avoir souligné la «nouvelle vague d’optimisme» qui a déferlé sur les Etats-Unis depuis son élection.

Tous les thèmes chers à Donald Trump ont été abordés mardi soir. Le présidant des Etats-Unis a vanté les résultats économiques de sa première année et la baisse du chômage qui s’est poursuivie depuis qu’il a succédé à Barack Obama. Il a consacré une vingtaine de minutes à parler de la nécessité de combattre l’immigration illégale et de construire un mur à la frontière avec le Mexique. Il a une nouvelle fois agité la menace que font planer, selon lui, les gangs hispaniques en racontant l’histoire de Kayla Cuevas et Nisa Mickens, deux adolescentes brutalement tuées par des gangs en septembre 2016 dans la région de New York.

Donald Trump a aussi critiqué l’accord nucléaire avec l’Iran et s’est félicité d’avoir mis fin à la «guerre contre le charbon propre», déclenchée, selon lui, par l’administration Obama. Il n’a pas oublié d’apporter son soutien à la prison militaire de Guantanamo que son prédécesseur avait tenté de faire fermer.

Pas un mot en en revanche sur le réchauffement climatique, sur les droits des femmes, ni sur les affaires de harcèlement sexuel qui ont ébranlé les Etats-Unis ces derniers mois. Donald Trump n’a pas non plus mentionné l’enquête sur la collusion potentielle entre son clan et le Kremlin pendant la campagne présidentielle de 2016 alors que cette enquête semble l’obnubiler depuis des mois.

Le départ du numéro 2 du FBI, Andrew McCabe, critiqué avec virulence par Donald Trump ces dernières semaines, inquiète l’opposition démocrate. Tout comme la décision des républicains d’accepter lundi la publication d’un document rédigé par un élu conservateur et qui accuse le FBI d’avoir abusé de son pouvoir pour mettre sur écoute un ancien conseiller de la campagne de Donald Trump. Selon le Washington Post, le Département de la Justice a demandé au chef de cabinet du président d’empêcher la publication de ce document car il contient des informations top secrètes. Donald Trump doit annoncer sa décision dans les jours qui viennent.

Peu avant le discours sur l’état de l’Union, CNN avait aussi révélé l’opposition des avocats de Donald Trump à un interrogatoire du président par Robert Mueller. Selon eux, le procureur spécial qui mène l’enquête sur la la Russie, n’aurait pas fourni toutes les garanties nécessaires pour permettre cet interrogatoire. CNN précise que cette prise de position n’est pas définitive. La semaine dernière, quelques heures avant de partir pour Davos, Donald Trump avait dit se «réjouir» de rencontrer Robert Mueller.

Dans un Capitole barricadé pour l’occasion, les regards se sont souvent tournés vers Melania Trump. La First Lady n’était pas réapparue en public avec son mari depuis les révélations du Wall Street Journal sur une liaison de Donald Trump avec Stormy Daniels, une actrice de films pornographiques. Contrairement à la tradition, selon laquelle le couple présidentiel se rend ensemble au discours sur l’état de l’Union, Melania Trump est arrivée sans son mari. Son entourage a précisé qu’elle voulait honorer ses invités en faisant avec eux le trajet depuis la Maison-Blanche.

De leur côté, les élus démocrates ont voulu faire passer le message au président. Alors que 13 d’entre eux ont boycotté le discours, une cinquantaine d’autres ont invité des Dreamers, des jeunes sans-papiers arrivés aux Etats-Unis lorsqu’ils étaient enfants. Quelques 800 000 Dreamers sont menacés de renvoi dans leurs pays d’origine à cause de la décision de Donald Trump de mettre fin à un programme de Barack Obama les protégeant. Debbie Dingell, une élue démocrate du Michigan, avait notamment invité Cindy Garcia, l’épouse de Jorge Garcia. Cet homme de 39 ans a expulsé en ce début d’année vers le Mexique après avoir vécu 30 ans aux Etats-Unis.

Les tensions étaient évidentes dans les couloirs du Congrès. Paul Gosar, un Représentant républicain de l’Arizona avait demandé à Jeff Sessions, le ministre de la Justice, et à la police du Capitole de vérifier les papiers des personnes participant au discours de Donald Trump et d’arrêter les immigrés illégaux présents. Et Donald Trump a été hué quand il a critiqué l’»immigration à la chaîne», à savoir une loi américaine qui permet dans certaines conditions le regroupement familial d’immigrés avec leurs parents.

Les démocrates ont d’ailleurs souligné mardi les contrastes entre leur politique et celle de la Maison-Blanche. Ils ont confié à Joe Kennedy III, un Représentant de 37 ans et le dernier descendant la dynastie Kennedy, leur réponse au discours de Donald Trump. Dans un discours prononcé depuis une ville ouvrière de son Etat du Massachusetts, le charismatique jeune politicien a appelé à la mobilisation face aux président et à sa politique. «Les petits durs arrivent peut-être à donner un coup», a assuré Joe Kennedy, le petit neveu de JFK, en faisant allusion à Donald Trump. «Ils peuvent peut-être laisser une trace. Mais jamais dans l’histoire de notre pays, ils n’ont réussi à rivaliser avec la force et la détermination des gens lorsqu’ils sont unis pour défendre leur futur».

Dans un restaurant hispanique de la banlieue de Washington, Kelly, une jeune immigrée d’origine guatémaltèque, n’a pas souhaité regarder les discours de Donald Trump. A chaque fois qu’elle parlait du président, elle avait tendance à baisser les yeux et la voix. Alors que le président des Etats-Unis a assuré mardi qu’il prônait une politique migratoire pleine de compassion, le tableau dépeint par Kelly est radicalement différent. «Il y a beaucoup de peur, de souffrances ici à cause de Trump», a-t-elle chuchoté. «Mais je me suis adaptée».

