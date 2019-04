Trump veut des «soldats armés» à la frontière

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi envoyer des «soldats armés» à la frontière après un incident avec des militaires mexicains, qu'il a accusés d'être potentiellement complices de trafiquants de drogue.

«Des soldats mexicains ont récemment braqué avec leurs armes des soldats de notre Garde nationale, vraisemblablement dans une tactique de diversion pour des trafiquants de drogue à la frontière (...) Nous dépêchons immédiatement des soldats armés à la frontière», a tweeté Donald Trump. Il a accusé le Mexique de ne «faire pratiquement rien» pour interpeller les migrants clandestins et les renvoyer dans leur pays d'origine.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!