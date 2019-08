Trump veut encadrer les ventes d'armes à feu

Le président américain Donald Trump a proposé lundi de davantage encadrer les ventes d'armes à feu aux Etats-Unis, tout en suggérant de lier cette mesure à la réforme migratoire qu'il appelle de ses voeux, après un week-end marqué par deux fusillades meurtrières.

«Nous ne pouvons pas laisser ceux qui sont morts à El Paso, au Texas, et à Dayton, dans l'Ohio, mourir en vain», a-t-il écrit sur Twitter. «De même pour ceux ayant été sérieusement blessés. Nous ne pourrons jamais les oublier, ainsi que les nombreux autres avant eux.»

«Les républicains et les démocrates doivent se rassembler et obtenir des vérifications d'antécédents robustes, peut-être en couplant cette loi à une réforme migratoire désespérément nécessaire», a déclaré Donald Trump. «Quelque chose de bon, sinon de GRAND, doit résulter de ces deux événements tragiques», a-t-il estimé.

Trump accuse encore les médias

Le président américain Donald Trump a accusé lundi les médias de «grandement» contribuer, en propageant des «fake news», à «la colère et la rage» aux Etats-Unis, au lendemain d'un week-end marqué par deux fusillades ayant causé la mort de 29 personnes.

«Les médias ont une grande responsabilité quant aux vies et à la sécurité dans notre pays. Les fake news ont grandement contribué à la colère et la rage qui se sont développées durant de nombreuses années», a-t-il écrit sur Twitter.

Samedi matin à El Paso (Texas), ville à majorité hispanique près de la frontière mexicaine, un homme blanc de 21 ans a ouvert le feu avec un fusil d'assaut dans un centre commercial bondé, faisant 20 morts et 26 blessés avant de se rendre. Treize heures plus tard, à Dayton (Ohio, nord-est), un homme blanc de 24 ans a abattu neuf personnes et fait 27 blessés, dont sa propre soeur, avant d'être tué par des policiers moins d'une minute après avoir ouvert le feu.

«Pas de place pour la haine»

Donald Trump a déclaré dimanche qu'«il n'y a pas de place pour la haine dans notre pays», ajoutant: «il faut que ça s'arrête. Ca dure depuis des années», en référence aux tueries de grande ampleur qui frappent régulièrement les Etats-Unis. «Peut-être qu'on peut faire davantage», a dit le président avant d'estimer que les deux drames relevaient «d'un problème de maladie mentale», argument régulièrement utilisé par les républicains pour contrer les demandes d'une meilleure régulation du marché des armes à feu.

Ces deux nouvelles affaires portent à 251 depuis le début de l'année le nombre de fusillades ayant fait au moins quatre victimes, morts et blessés confondus, selon un décompte de l'ONG Gun Violence Archive. Elles sont intervenues au terme d'une semaine marquée par d'autres fusillades qui ont fait trois morts le dimanche précédent dans un festival de gastronomie en Californie et deux autres mardi dans un Walmart dans le Mississippi.

La piste raciste

La tuerie d'El Paso, où la police examine la piste du racisme, est traitée comme un cas de «terrorisme intérieur», a annoncé la justice fédérale. Son auteur, identifié par des médias comme Patrick Crusius, a été inculpé dimanche et encourt la peine de mort, selon la police locale. Il est soupçonné d'avoir rédigé avant de passer à l'acte un manifeste anti-hispanique qui loue également la tuerie ayant fait en mars 51 morts dans deux mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande.

Sept des vingt personnes tuées sont des Mexicains, a précisé dimanche le chef de la diplomatie mexicaine Marcelo Ebrard, qui compte se rendre lundi à El Paso. La plupart des victimes sont tombées à l'intérieur d'un hypermarché Walmart et quelques unes sur le parking, a précisé le chef de la police locale Robert Gomez.

Trump accusé

Après ce bain de sang, Donald Trump a été accusé par ses adversaires démocrates d'alimenter la montée de l'intolérance avec ses fréquentes déclarations au vitriol. «M. le président, arrêtez votre rhétorique raciste, haineuse et anti-immigrés», a tweeté Bernie Sanders, l'un des favoris de la primaire démocrate. «Votre langage créé un climat qui encourage les extrémistes violents», a-t-il ajouté.

Donald Trump «encourage non seulement la rhétorique raciste mais aussi la violence qui suit», a renchéri un autre candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020, Beto O'Rourke, originaire d'El Paso.

La fille du président, Ivanka Trump, a tenté d'apaiser la situation, tweetant: «la suprématie blanche, comme toute autre forme de terrorisme, est un fléau qui doit être détruit». Pour sa part, le maire républicain d'El Paso, Dee Margo, a affirmé sur Fox News que le tireur était «dérangé».

Trente secondes

Dans l'Ohio, le bilan aurait pu être encore plus dramatique. Des policiers qui patrouillaient dans le quartier ont abattu Connor Betts trente secondes après ses premiers tirs. «S'ils n'avaient pas été là (...) nous aurions pu avoir des centaines de morts et de blessés», a déclaré Nan Whaley, la maire de la ville.

L'homme, équipé d'un fusil à cadence rapide et d'un gilet pare-balles, avait toutefois eu le temps de faire neuf morts et 27 blessés. Parmi les victimes figurent six Noirs et trois Blancs âgés de 22 à 57 ans, dont la propre soeur du tireur, l'une des premières à être tombée sous ses balles, a précisé la police. Il était arrivé sur les lieux dans le même véhicule qu'elle, avec une autre connaissance qui a été interrogée par les enquêteurs.

Le chef de la police locale, Richard Biehl, a refusé de spéculer sur ses motivations. «Nous n'avons pas assez d'informations à ce stade pour répondre à la question que tout le monde se pose: pourquoi?». (afp/nxp)