Un Texan voulait tester le cannibalisme

Un jeune Texan de 21 ans a été arrêté après avoir sollicité sur internet un policier sous couverture, lui demandant s'il pouvait se livrer à du cannibalisme et de la nécrophilie avec sa fille, a annoncé la police mardi en Floride.

Alexander Barter a été arrêté le 19 octobre au Texas. «C'est probablement l'affaire la plus exceptionnelle et la plus répugnante que j'aie jamais vue», a déclaré le shérif Wayne Ivey, du comté de Brevard en Floride, lors d'une conférence de presse.

L'enquête a commencé quand un agent infiltré des services de police du comté de Brevard est tombé sur une annonce qui a attiré son attention sur internet.

«J'aimerais essayer la nécrophilie et le cannibalisme et voir ce que ça fait d'ôter la vie», écrivait Alexander Barter.

Le policier est alors entré en contact avec lui, se faisant passer pour un homme prêt à lui céder sa fille mineure.

«Je ne veux pas jouer à un jeu de rôle. Je veux vraiment la violer, la tuer et la manger», a prévenu Alexander Barter, en acceptant l'offre.

Le policier s'est ensuite rendu au Texas pour rencontrer l'aspirant cannibale, qui pensait qu'une fillette innocente lui serait présentée pour qu'il puisse passer à l'acte.

Alexander Barter n'a pas résisté lors de son arrestation. Selon un communiqué du shérif du comté de Brevard, «il a même remercié les agents de police de l'avoir empêché de commettre ses actes, puisqu'il était incapable de s'arrêter lui-même».

Quatre chefs d'accusation ont été retenus contre lui, dont la tentative d'agression sexuelle sur un mineur. L'affaire est instruite au Texas et s'il est reconnu coupable, il risque la prison à perpétuité. (afp/nxp)