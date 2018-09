Un chirurgien et sa fiancée inculpés de viols

Un chirurgien californien et sa petite amie ont été inculpés pour des viols commis sur deux jeunes femmes qu'ils avaient préalablement droguées, a annoncé mardi le bureau du procureur du comté d'Orange, qui soupçonne le couple d'avoir fait des centaines d'autres victimes.

«Les gens imaginent souvent les violeurs comme des individus louches à l'affût dans les buissons (...) La réalité, c'est qu'ils viennent de toutes les catégories sociales», a souligné lors d'une conférence de presse le procureur Tony Rackauckas.

Grant Robicheaux, chirurgien orthopédique de 38 ans, et Cerissa Riley, 31 ans, présentaient bien et avaient en effet tout du couple californien à succès. Il avait même eu son heure de gloire en participant voici quelques années à une émission de télé-réalité intitulée «Online Dating Rituals of the American Male» («Les rituels de rencontre en ligne des hommes américains»).

Have you met this pair in a bar in OC? Take a close look- both are accused of rape w/ drugs - one is a local #surgeon and reality star #cbsla @cbsla pic.twitter.com/tTl0DDsXqh — michele gile (@CBSmichelegile) 18 septembre 2018

«Nous pensons qu'ils utilisaient leur physique avantageux et leur charme pour endormir la méfiance de leurs proies», a expliqué le procureur. Ils sont accusés d'avoir abordé les deux victimes en 2016, respectivement dans un bar et dans un restaurant, avant de les droguer pour annihiler leur volonté à l'aide de cocaïne, d'ecstasy et de GHB, surnommée «drogue du violeur».

Des centaines de vidéos

Les deux jeunes femmes ont ensuite été emmenées dans l'appartement du médecin à Newport Beach (au sud de Los Angeles), puis violées par le couple. Au total, plus d'un millier de vidéos d'agressions sexuelles ont été retrouvées dans le téléphone de Grant Robicheaux.

«A ce stade de l'enquête, nous pouvons dire qu'il existe des centaines de vidéos de femmes, plus ou moins déshabillées et plus ou moins conscientes, en train d'être agressées. Et nous sommes encore en train d'en visionner», a précisé à l'AFP une porte-parole du procureur, Michelle Van Der Linden.

Depuis l'annonce de l'inculpation du couple dans la matinée, «les téléphones des enquêteurs n'arrêtent pas de sonner», a-t-elle dit à l'AFP, espérant que d'autres victimes pourront être identifiées. Le chirurgien et sa compagne ont notamment été inculpés de viols et de détention de drogue et d'armes. Ils encourent respectivement une peine de 40 et 30 ans de réclusion.

Leurs avocats ont fait savoir qu'ils rejetaient «toute accusation de relation sexuelle non consentie» et souhaitent que «toute la lumière soit faite sur ce dossier lors d'un procès public». «Aucune des accusations portées dans cette affaire ne concerne les activités médicales du Dr Robicheaux ou ses patients», assurent-ils dans un communiqué. (afp/nxp)