Un incendie fait un mort dans la Trump Tower

Un homme a trouvé la mort samedi dans un incendie, qui s'est déclaré dans un appartement au 50e étage de la Trump Tower à New York, ont annoncé les pompiers. Le feu, qui a dégagé un panache de fumée noire au-dessus de Manhattan, a été rapidement circonscrit.

BREAKING: A fire at New York City's Trump Tower has left at least one person in critical condition pic.twitter.com/5RkjKvjZSa — NowThis (@nowthisnews) 8 avril 2018

Plusieurs pompiers ont été légèrement blessés pendant l'intervention. Le président des Etats-Unis Donald Trump, qui a conservé un bureau et un appartement luxueux au 66e étage de la tour située près de Central Park, était à Washington samedi.

Current street closures due to the fire at Trump Tower #Manhattan:

5th Ave between W.55 St to W.57 St

and

W.56 St between Madison Ave to 5th Ave — NYPD NEWS (@NYPDnews) 7 avril 2018

Il a évoqué sur Twitter un «incendie limité» grâce à un «bâtiment bien construit», tout en remerciant les pompiers pour leur «travail formidable».

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 avril 2018

En janvier, trois personnes avaient déjà été blessées par un incendie au sommet de la Trump Tower. (ats/nxp)