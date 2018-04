Un juge ordonne l'incarcération de Lula

Un juge brésilien a ordonné jeudi l'incarcération de l'ex-président brésilien Luis Inácio Lula da Silva, condamné à 12 ans de prison pour corruption. Il a donné au favori de la présidentielle d'octobre jusqu'à vendredi 17h00 pour se présenter à la police.

«Au vu de la fonction qu'il a occupée, il aura la possibilité de se présenter volontairement à la police fédérale de Curitiba», a indiqué le magistrat, qui a émis un mandat de dépôt.

Jeudi matin, la cour suprême brésilienne avait rejeté la demande d'habeas corpus de Lula lui permettant de rester en liberté jusqu'à l'épuisement de tous les recours. Par six voix contre cinq, elle avait jugé qu'il devait commencer à purger sa peine.

L'icône de gauche brésilienne, âgée de 72 ans, devra purger une peine de 12 ans et un mois de prison pour avoir reçu un luxueux appartement en bord de mer de la part d'une entreprise de bâtiment en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics.

Lula, président de 2003 à 2010, reste l'homme politique le plus populaire du Brésil malgré sa condamnation et six autres procès pour corruption intentés contre lui. (ats/nxp)