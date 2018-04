Un volcan est proche de l'éruption au Chili

Une colonne de fumée blanche et une succession de secousses ont poussé les autorités chiliennes à élever le niveau d'alerte face au risque d'éruption du volcan Nevados de Chillan jeudi. Une zone très touristique, comprenant centres de ski et hôtels de luxe, se trouve à son pied.

Entouré de forêts luxuriantes et de rivières à l'eau cristalline, cet ensemble de 17 cratères, situé dans la région de Biobio, en pleine cordillère des Andes, est l'un des plus actifs au Chili. Il est sous surveillance constante depuis plusieurs années.

Depuis 2015 il était en niveau d'alerte jaune. Mais, depuis décembre, de petits dégagements de cendres ont été observés sur l'un des cratères, à environ 3200 mètres d'altitude, ce qui a inquiété les spécialistes.

Alerte orange

Des équipes de la police chilienne et du service national de géologie et des mines ont constaté qu'une grande colonne de fumée blanche s'échappait d'un des cratères. Elles ont aussi détecté un flux anormal de lave sur un cratère, qui pourrait déborder à tout moment, tandis que les stations de surveillance ont enregistré au total 4000 secousses et environ 800 explosions.

L'organisme a alors élevé le niveau d'alerte à orange (niveau 3 sur 4), devant la grande probabilité d'un «événement éruptif explosif plus important que ce que nous avons observé ces derniers mois», a indiqué le chef du réseau national de surveillance des volcans.

Cet ensemble de volcans a connu une dizaine d'éruptions plus ou moins fortes entre 1861 et 2003. Sa dernière grande éruption a eu lieu en 1973, mais sans faire de mort ni de dégâts importants. (ats/nxp)