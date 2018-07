Une Russe arrêtée par la justice américaine

Une ressortissante russe a été arrêtée pour avoir tenté d'influencer en secret des organisations politiques américaines au profit de la Russie, a annoncé lundi la justice américaine. La NRA, le puissant lobby pro-armes, serait notamment concerné.

L'annonce est intervenue quelques heures après le sommet entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine à Helskini, où M. Trump a semblé exonérer son homologue des accusations de la justice américaine sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle de 2016.

Mariia Butina, 29 ans, est accusée d'avoir agi «en tant qu'agente d'un responsable d'un gouvernement étranger» pour «infiltrer des organisations» politiques «en vue de promouvoir les intérêts de la Fédération de Russie», détaille l'acte d'accusation. Le texte fait référence à une «organisation militant pour le droit au port d'arme».

Maria Butina, who was today charged with spying for the Russian government, was introduced to NRA president David Keene in 2011 in her role as an aide to powerful Russian senator Alexander Torshin. Torshin hosted Keene in Moscow in 2013. https://t.co/bxRg5nMJgp pic.twitter.com/1KtgfkDMLG