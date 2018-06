Washington boycotte Genève au nom des droits de l’homme

Les États-Unis se tirent une balle dans le pied et abandonnent les victimes! Tel est en résumé le message adressé par douze ONG américaines au chef de la diplomatie Mike Pompeo, avant même que celui-ci n’annonce le retrait du Conseil des droits de l’homme. Tard mardi soir, les diplomates réunis à Genève pour la 38e session de cet organe phare de l’ONU ont appris la défection de Washington à la télévision, comme tout le monde. La déclaration a été faite dans la salle de presse de la Maison-Blanche. America First. Cette annonce, si elle n’a surpris personne puisqu’on la savait imminente, a tout de même soulevé une énorme vague de réprobation (lire page 18).

Pourquoi partir? «Le Conseil des droits de l’homme est devenu un exercice d’hypocrisie éhontée – les pires violations du monde sont souvent ignorées et certains des pays commettant les plus sérieux des abus siègent en son sein», a martelé Mike Pompeo, dénonçant par ailleurs un parti pris politique: «Depuis sa création, le Conseil a adopté plus de résolutions condamnant Israël que contre le reste du monde!»

À ses côtés, Nikki Haley, l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU à New York, dit avoir fait «un effort de bonne foi pour résoudre les problèmes» au cours de l’année écoulée, son équipe contactant plus de 125 États membres, organisant avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas une session spéciale sur les réformes nécessaires et faisant circuler plusieurs projets de résolution. Sans succès. «Russie, Chine, Cuba et Égypte se sont évertués à saper nos efforts de réforme.» Pire encore: les pays occidentaux n’ont pas voulu «défier le statu quo».

«Cloaque de partialité»

Bref, les États-Unis, «champions des droits de l’homme», ne pouvaient plus justifier leur présence au sein d’un organe onusien qui a récemment vu la République démocratique du Congo élue membre, une instance qui «n’a pas même tenu une réunion sur la situation au Venezuela» parce que ce pays dispose d’un siège et qui n’a pas réagi «en décembre et en janvier quand le régime iranien a tué et arrêté des centaines de citoyens exprimant leur opinion». Last but not least, Israël est le seul pays faisant l’objet d’un point permanent dans l’ordre du jour. Non, décidément, les États-Unis ne peuvent pas baigner dans ce «cloaque de partialité politique».

Pas un mot, cela dit, sur le scandale politique qui secoue les États-Unis et que le haut-commissaire aux droits de l’homme, Zeid Raad al-Hussein, vient de condamner lundi: près de 2000 enfants migrants ont été séparés de leurs parents à la frontière mexicaine au cours des dernières semaines. Rien non plus sur la campagne lancée contre le siège occupé au Conseil des droits de l’homme par l’Arabie saoudite, un allié de Washington pourtant accusé de bombardements «indiscriminés» au Yémen.

«Loi du plus fort»

Pour les douze ONG étasuniennes qui ont écrit à Mike Pompeo, les tares de l’organe onusien sont évidentes et des réformes nécessaires. Mais se retirer, c’est offrir à la Russie ou la Chine encore davantage d’influence et affaiblir dangereusement la cause des droits de l’homme. C’est exactement ce qui s’est produit en 2006, rappellent-elles, lorsque George W. Bush a décidé de boycotter cette instance basée à Genève.

D'ailleurs, quelle est l’alternative au Conseil des droits de l’homme? Un «club des pays vertueux» qui distribuerait les bons et les mauvais points? Cela ferait-il vraiment avancer la cause?

Plus largement, c’est évidemment le multilatéralisme qui est en danger. Donald Trump retire les États-Unis des accords négociés par la communauté internationale, l’un après l’autre (lire ci-dessous). «De plus en plus, la loi du plus fort prime sur le droit et le dialogue», s’inquiète l’ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, qui joua un rôle important dans la création du Conseil des droits de l’homme (lire page 18). Sombre constat.

«La politique de Trump, c’est une mauvaise nouvelle pour la Suisse!»

La diplomatie suisse, emmenée par l’ancienne ministre des Affaires étrangères Micheline Calmy-Rey, avait joué un rôle central dans la réforme de l’ONU, qui a débouché en 2006 sur la création du nouveau Conseil des droits de l’homme. Avec ses nouveaux mécanismes, cet organe onusien remplaçait la très décriée Commission des droits de l’homme.

Le retrait des États-Unis, n’est-ce pas un désaveu de la diplomatie suisse?

Replaçons les choses dans leur contexte! La création du Conseil des droits de l’homme répondait à deux priorités. D’abord, afin de mieux tenir compte des nouveaux rapports de force mondiaux, les 47 États membres sont élus en représentation des divers groupes géographiques. Les Occidentaux, de ce fait, ne sont plus majoritaires et les valeurs universelles sont parfois remises en question. Ensuite, pour faire progresser les droits de l’homme sur le terrain, il s’agissait de renforcer les mécanismes de coopération avec les États, plutôt que la pratique du «name and shame» – c’est-à-dire la dénonciation publique des pays commettant des abus. D’où la mise en place de l’EPU (ndlr: Examen périodique universel auquel doivent se soumettre tous les États à tour de rôle), de missions de suivi des recommandations ou encore de procédures confidentielles. Cela implique de dialoguer avec des pays qui commettent des violations. Cette philosophie-là, les États-Unis ne l’ont jamais acceptée. En 2006, sous l’administration Bush, ils ont boycotté le nouveau conseil. Il a fallu attendre l’élection de Barack Obama pour qu’ils reviennent.

Tout de même, n’ont-ils pas raison de dire que le conseil compte trop de pays abuseurs et que le cas d’Israël n’est pas traité comme les autres?

Écoutez, le Conseil des droits de l’homme est une institution récente. Bien sûr qu’elle est perfectible! Le fait qu’un point permanent de l’ordre du jour (ndlr: le fameux «Point 7») est consacré exclusivement à Israël et aux Territoires palestiniens est le reflet des équilibres géostratégiques au sein du conseil. Ce point-là pourrait sans doute faire l’objet d’une réforme. Pour autant, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain!

Est-ce une mauvaise nouvelle pour la Suisse?

Pour la Suisse, oui, et pour le multilatéralisme! Nous ne sommes pas une grande puissance, il nous est plus difficile de défendre nos intérêts dans un monde où les rapports de force priment de plus en plus le droit et la négociation. Les États-Unis de Donald Trump se sont retirés de l’Accord de Paris sur le climat, du Partenariat transpacifique (TPP), de l’Accord nucléaire iranien, de l’Unesco, ils renégocient l’Accord de libre-échange nord-américain (Aléna), ils ont introduit des taxes sur l’acier et l’aluminium au mépris de l’OMC, ils ont reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël…

Cela pourrait-il néanmoins déboucher sur des réformes plus exigeantes?

Affaiblir le système multilatéral à l’heure où le monde voit surgir des hommes forts à la tête des puissances, cela risque surtout de transformer la planète en champ de bataille. Le modèle occidental de démocratie, de prévention des conflits et de respect des droits de l’homme est remis en cause… jusqu’au sein de l’Union européenne!

L’unilatéralisme des États-Unis en 6 dates

23 janvier 2017: Retrait du futur traité de libre-échange transpacifique

Trois jours après avoir pris ses fonctions, Donald Trump tire un premier coup de semonce. Il annonce que les États-Unis se retirent du TPP, un traité commercial regroupant à l’origine douze pays de la zone Asie-Pacifique, 40% du PIB mondial et 25% des échanges commerciaux de la planète. Le nouveau président, qui a fait campagne en prônant son talent pour conclure des «deals», souhaite le remplacer par des accords bilatéraux.

4 août 2017: Retrait de l’Accord de Paris sur le climat

Climatosceptique, Donald Trump veut relancer l’industrie du charbon et qualifie cet accord de fardeau pour l’économie américaine.

6 décembre 2017: Reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël

Le transfert de l’ambassade américaine prive la communauté internationale d’un levier pour des pourparlers israélo-palestiniens.

8 mai 2018: Retrait de l’Accord sur le programme nucléaire iranien

Face à l’accord «le plus horrible» qu’il ait jamais vu, Donald Trump choisit de s’en retirer et d’imposer des sanctions plus dures à l’encontre de la République islamique. Fruit d’un long processus diplomatique, ce mécanisme a été conclu en 2015 à Vienne entre l’Iran, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine et l’Allemagne. Selon l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA), Téhéran respecte toutes ses obligations.

1er juin 2018: Imposition de taxes sur l’acier et l’aluminium européens

Dénonçant toujours les échanges commerciaux jugés défavorables à son pays, le président impose des taxes à l’importation contraires aux règles de l’OMC.

19 juin 2018: Retrait du Conseil des droits de l’homme de l’ONU

C’est la troisième décision de l’administration Trump en faveur d’Israël. En octobre 2017, Washington quittait l’Unesco, dénonçant un biais anti-israélien. Cette agence de l’ONU en charge de l’éducation, la science et la culture avait été la première à accorder le statut de membre à la Palestine. En reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël, puis en quittant le Conseil des droits de l’homme, Washington marque à nouveau son soutien à l’État hébreu. (24 heures)