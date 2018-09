Washington punit Pékin pour des armes russes

Moscou fulmine. D’habitude peu enclin à réagir à chaud, le Kremlin n’a pas tardé vendredi à dénoncer haut et fort les nouvelles sanctions américaines. Washington n’a pourtant pas visé la Russie mais la Chine: le Département de développement des équipements, l’agence chinoise supervisant les technologies militaires. Par ricochet, c’est bel et bien Moscou et son complexe militaro-industriel que les États-Unis ciblent. Car il est reproché aux Chinois d’avoir commandé des avions de combat à Rosoboronexport, le principal exportateur russe d’armements, en violation supposé de sanctions américaines interdisant de telles transactions.

Ces sanctions avaient été prises à Washington pour punir Moscou de son ingérence dans les élections américaines de 2016. A priori, elles semblaient ne pas couvrir l’achat chinois, annoncé publiquement en 2017, de dix chasseurs russes Soukhoï-35 et de missiles sol-air russes S-400. Pékin a du coup vivement protesté. C’est la première fois qu’un gouvernement étranger est sanctionné par les États-Unis pour l’acquisition de matériel de défense auprès de la Russie. Si ces mesures s’inscrivent dans l’actuelle guerre commerciale entre Pékin et Washington, elles sont aussi un avertissement à d’autres pays, clients passés ou potentiels d’armes russes, en particulier la Turquie, pareillement en froid avec Washington.

Mais ces sanctions touchent avant tout de plein fouet Moscou, comme en témoignent les réactions russes, rapides et dures. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a accusé les États-Unis de menacer «la stabilité mondiale, qu’ils ébranlent de manière irréfléchie». Le président Vladimir Poutine ne s’est pas exprimé. Mais son porte-parole a dénoncé une manœuvre politico-commerciale. «C’est de la concurrence déloyale, une tentative d’évincer du marché un concurrent des producteurs américains», a-t-il déclaré.

La Russie est l’un des leaders sur le marché mondial des armes. À la deuxième place derrière les États-Unis et devant la France, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). Moscou a vendu l’an passé pour environ 15 milliards de dollars d’armes, s’enorgueillit Rosoboronexport, l’exportateur aujourd’hui impliqué par les Américains dans le dossier chinois. Il compte 53 clients, Pékin étant l’un des plus importants avec l’Inde, mais loin donc d’être les seuls… L’opération militaire de Moscou en Syrie a d’ailleurs servi de vitrine à ce complexe militaro-industriel, d’autant plus que l’armée russe affirme avoir testé avec Damas plus de 200 nouveaux types d’armes.

La semaine dernière, le Département d’État américain a annoncé que les gouvernements étrangers commençaient à renoncer à des contrats avec la Russie sous l’effet de sa loi interdisant tout commerce avec 39 sociétés d’armement russes. Hasard du calendrier ou non, l’annonce vendredi des nouvelles sanctions intervient alors que, dans le cadre de l’empoisonnement d’un ex-espion russe au Royaume-Uni, l’administration américaine disait préparer une nouvelle salve de mesures visant Moscou. D’aucuns à Washington les qualifiaient d’avance de «draconiennes». (24 heures)