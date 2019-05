Washington risque une crise constitutionnelle

Nancy Pelosi a finalement reçu son insulte de la part de Donald Trump au terme d’une semaine chaotique à Washington: «Crazy Nancy» (Nancy la folle). Après avoir été épargnée pendant de longs mois, la cheffe de la majorité démocrate à la Chambre des représentants au Congrès a rejoint jeudi dernier les rangs des démocrates affublés d’un sobriquet par Donald Trump. Les attaques pointues et chargées d’ironie de Nancy Pelosi à l’encontre du président des États-Unis semblent avoir fait leur effet. Au cours d’une conférence de presse jeudi, elle avait affirmé «prier» pour que l’entourage de Donald Trump pratique une «intervention», un terme employé généralement pour les personnes souffrant de troubles psychologiques. «Peut-être devrait-il prendre un congé sabbatique», avait-elle glissé.

When the “extremely stable genius” starts acting more presidential, I’ll be happy to work with him on infrastructure, trade and other issues. https://t.co/tfWVkj9CLT