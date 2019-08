Au cœur de Manhattan, dans la prison où Epstein est mort

Elle est à deux pas du Brooklyn Bridge, le pont emblématique et l’une des principales attractions touristiques de New York. Derrière sa façade sombre et lugubre, la prison fédérale Metropolitan Correctional Center (MCC) accueille les criminels les plus célèbres dans des conditions qu’«El Chapo», le narcotrafiquant mexicain, a comparées le mois dernier à de la «torture». C’est là que Jeffrey Epstein, le multimillionnaire new-yorkais accusé d’agressions sexuelles sur des mineures, a mis fin à ses jours samedi matin.

Ce suicide a provoqué lundi la colère du ministre américain de la Justice, William Barr, et soulevé de nombreuses questions sur le traitement et la supervision des détenus à l’intérieur du MCC. Le syndicat des gardiens de prison travaillant au MCC souligne depuis des mois les problèmes de sous-effectif dans l’établissement carcéral, qui accueille près de 800 détenus, soit près du double du nombre prévu à l’origine.

Plaintes d’«El Chapo»

Le témoignage le plus récent et le plus détaillé sur les conditions de détention au MCC provient de Joaquín Guzmán, alias «El Chapo», l’ancien voisin de cellule de Jeffrey Epstein. Le mois dernier, peu avant d’être condamné à la prison à perpétuité par un tribunal fédéral de Brooklyn, le célèbre narcotrafiquant mexicain avait pris la parole pour fustiger son traitement à l’intérieur du MCC. «On m’a refusé l’accès à la lumière du jour», a-t-il lancé au magistrat avant de se plaindre de l’air conditionné qui souffle du froid sans arrêt dans sa cellule. «Je dois dormir avec du papier toilette dans les oreilles pour me protéger», a poursuivi «El Chapo» en dénonçant le «manque de respect total pour la vie humaine» à l’intérieur du MCC.

Jeffrey Lichtman, l’avocat d’«El Chapo», avait aussi relevé les conditions de détention de son client dans la prison située au sud de Manhattan. «C’est dur d’imaginer que de telles conditions existent pour un homme présumé innocent», avait-il lancé au juge le 17 juillet dernier.

Des détenus ont dénoncé la présence de rats dans les cellules et l’absence d’eau propre à la consommation. En début d’année, plusieurs détenus du MCC, une prison fédérale gérée par le gouvernement américain, avaient fait une grève de la faim pour protester contre la décision de la prison de supprimer les visites en raison du sous-effectif dans l’établissement.

Le syndicat des gardiens de prison fédéraux, Local 3148, condamne depuis des mois le sous-effectif à l’intérieur d’une prison notoire qui a notamment accueilli l’ancien financier Bernie Madoff, l’ancien chef de campagne de Donald Trump Paul Manafort ou plusieurs prévenus accusés de terrorisme. Le problème s’est récemment accentué en raison de la décision du gouvernement Trump de couper dans le budget du Bureau fédéral des prisons, qui gère le MCC.

Le directeur muté

William Barr a critiqué lundi de «sérieux problèmes» de gestion à l’intérieur de la prison new-yorkaise. Et mardi, le ministre américain de la Justice a décidé de muter le directeur du MCC et de suspendre deux gardiens qui étaient chargés de veiller sur Jeffrey Epstein. Celui-ci aurait normalement dû faire l’objet d’une visite toutes les trente minutes de la part des gardiens, en raison de sa tentative de suicide trois semaines plus tôt. Mais la procédure n’a pas été suivie.

L’agence AP a révélé, en citant une source proche de l’enquête sur la mort de Jeffrey Epstein, que les deux officiers assignés à la garde du multimillionnaire cumulaient les heures supplémentaires. «Si ça n’avait pas été Jeffrey Epstein, cela aurait été quelqu’un d’autre», a assuré Serene Gregg, présidente du syndicat Local 3148, au «Washington Post». «C’était inévitable. Notre équipe est en surmenage.»

Jeanne Theoharis, professeure au Brooklyn College, avait décrit en juin dernier au «Gothamist» des conditions d’incarcération au MCC comparables à celles que l’on retrouverait «en Iran ou en Russie». Selon son compte rendu, le MCC est une prison «insalubre» et les conditions de détention des détenus comme Jeffrey Epstein ou «El Chapo», confinés à l’isolement, sont «si extrêmes que l’on peut vous punir pour avoir parlé à travers les murs».

Un ancien détenu du secteur du MCC où était incarcéré Jeffrey Epstein s’est confié samedi au «New York Post». «Cette prison peut faire beaucoup de mal à quelqu’un, a-t-il raconté sous le couvert de l’anonymat. C’est comme si vous êtes un animal et qu’on vous met dans un chenil. Et pour un gars comme Jeffrey, c’est «Nom de Dieu»! Quand j’y étais, j’avais dit à mes parents de ne pas venir car Dieu n’était pas dans ce bâtiment.»