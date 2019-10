Avantage Warren dans la course à la Maison-Blanche

Elizabeth Warren arrive en position de force ce mardi à Westerville, une ville de la banlieue de Columbus, dans l’Ohio. La sénatrice du Massachusetts est désormais la favorite à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle américaine de novembre 2020. Ses rivaux le savent au moment d’aborder un quatrième débat démocrate qui s’annonce décisif ce mardi.

À Westerville, ils seront encore 12 à s’affronter sous les objectifs des caméras de CNN. Au centre de la scène, Elizabeth Warren côtoiera une nouvelle fois l’ancien vice-président Joe Biden. Mais, à la différence du précédent débat le mois dernier, c’est elle qui aura l’avantage sur l’ancien bras droit de Barack Obama.

Joe Biden a été happé par le scandale ukrainien qui menace la présidence de Donald Trump et Bernie Sanders a été affaibli par une crise cardiaque. Pendant ce temps, l’élue de 70 ans, qui arrive généralement sur la scène de ses meetings au pas de course pour souligner sa vitalité face à un Joe Biden et un Bernie Sanders plus âgés qu’elle, talonne désormais l’ancien vice-président, selon une moyenne des sondages compilée par Real Clear Politics. Dans l’Iowa, le premier État à se prononcer pour l’investiture démocrate en février 2020, Elizabeth Warren a même 3 points d’avance sur Joe Biden.

«Warren a un plan pour ça»

Elizabeth Warren fait fureur avec son slogan «Warren a un plan pour ça» dont la popularité rappelle le «Make America Great Again» (Rendre à l’Amérique sa splendeur) de Donald Trump lors de la présidentielle de 2016. «Le message d’Elizabeth Warren résonne dans l’Iowa, analyse Cary Covington, un professeur associé de sciences politiques à l’Université de l’Iowa. Les gens apprécient la détermination de la sénatrice et ont la conviction qu’elle peut battre Donald Trump. Sa campagne est aussi très bien organisée.»

La repartie de la sénatrice lui assure en outre l’adoration de ses supporters. La semaine dernière, lors d’un meeting à Los Angeles, un militant de la cause homosexuelle avait demandé à l’élue ce qu’elle répondrait à un conservateur lui affirmant que le mariage était l’union d’un homme et d’une femme. «Je lui dirais: «Épousez donc une seule femme», avait lancé Elizabeth Warren. Je n’ai pas de problèmes avec ça… en partant du principe que vous pouvez en trouver une.» En quelques heures, l’échange avait été vu 12 millions de fois sur Twitter.

Biden plus rassembleur

Elizabeth Warren domine aussi la course au cash. Lors du troisième trimestre, elle a enregistré pour 24,6 millions de dollars de dons pour sa campagne. Seul Bernie Sanders a fait mieux avec 25,3 millions de dollars. Joe Biden arrive loin derrière le duo de tête avec 15,2 millions de dollars. L’érosion de l’ancien vice-président n’alarme pas Miyoko Hikiji, une ancienne soldate et candidate au Sénat dans l’Iowa. «Je soutiens Joe Biden parce que sa modération permet de rassembler plus de monde qu’Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, qui sont trop à gauche. C’est important à l’heure où nous avons besoin de stabilité à cause de Donald Trump. Les supporters de Joe Biden ne sont peut-être pas les plus expressifs, mais ils sont fidèles et ils se mobiliseront en février.»

Joe Biden est néanmoins conscient de la menace Warren. En fin de semaine dernière, alors qu’il mettait sa modération de côté et demandait pour la première fois la destitution de Donald Trump, l’ancien vice-président s’était aussi attaqué à Elizabeth Warren dans un discours à ses supporters: «Nous n’élisons pas une planificatrice», avait-il martelé.