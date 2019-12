Bloomberg veut un open space à la Maison Blanche

Fini la discrétion des bureaux et les secrets d'alcôve à la Maison Blanche? C'est en tout cas ce que promet le candidat à la primaire démocrate pour la présidentielle américaine de 2020 Michael Bloomberg.

«Moi président, je transformerai l'East Room (la plus grande pièce de la Maison Blanche, ndlr) en open space, où je serai assis au milieu de notre équipe», a tweeté lundi l'homme d'affaires, qui compte parmi les plus riches du monde.

As president, I'll turn the East Room into an open office plan, where I’ll sit with our team.



I’ll use the Oval Office for some official functions – never for tweeting – but the rest of the time, I’ll be where a leader should be: with the team. https://t.co/zIU3ZL5uIv pic.twitter.com/jLwWKJCmxw