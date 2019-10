Après la défection du Chili, Madrid veut sauver la COP25

C’est peut-être l’Espagne qui va sortir de l’impasse la communauté internationale climatique. Coup de théâtre en fin de journée, lorsque le président chilien, Sebastián Piñera, a annoncé que son homologue espagnol Pedro Sanchez lui avait «généreusement proposé d’organiser la COP25 à Madrid aux mêmes dates auxquelles cette conférence était programmée au Chili, soit du 2 au 13 décembre» prochain.

Il faut dire qu’en renonçant à la COP25 à quelques semaines de son ouverture, le Chili a pris tout le monde de court. Tenir un sommet avec plus de 25'000 participants et chefs d’État du monde entier en pleine révolte populaire s’avérait de plus en plus improbable. «Ça n’était jamais arrivé qu’un pays renonce à la COP», explique Jean-Pascal Van Ypersele, ancien vice-président du GIEC qui a participé à (presque) toutes les COP de l’histoire. «Or, il doit y en avoir une chaque année, c’est prévu dans ses statuts.»

La proposition espagnole a donc été accueillie avec soulagement. «Nous espérons que le Bureau de la Conférence des Parties pourra examiner cette solution proposée dès que possible», a demandé dans un communiqué la secrétaire exécutive de l’ONU Changements climatiques (CCNUCC), la Mexicaine Patricia Espinosa.

«Certains pays savent faire les choses à la dernière minute comme les Polonais l’année passée. S’ils veulent le faire ils y arriveront»

Pedro Sanchez, qui se prépare pour de nouvelles élections législatives le 10 novembre, a fait cette offre, «vu le court délai disponible et l’importance de garantir que la COP25 se tienne normalement», après dix mois de préparation. Mais Madrid peut-il reprendre la manifestation au pied levé? «Certains pays savent faire les choses à la dernière minute comme les Polonais l’année passée, affirme Adam Koniuszewski, spécialiste des politiques du climat. S’ils veulent le faire ils y arriveront.» Et d’ajouter: «Ce serait une première pour ce pays qui a fait de gros efforts dans les énergies renouvelables, où le privé et le gouvernement travaillent main dans la main.»

Ironiquement, ce sauvetage rappelle celui du Chili lui-même qui avait accepté de jouer au pompier et de reprendre la COP fin 2018 après le retrait de la candidature du Brésil et de son président climatosceptique, Jair Bolsonaro. Ce qui fait dire à certains que les COP sont finalement un cadeau empoisonné. «Qui veut avoir une conférence internationale dont on ne voit pas les résultats tout de suite?» se demande l’expert. Bref, on se retrouve dans une situation où la COP va là où on veut bien l’accueillir.

Mini-COP à Bonn

Si la proposition de Madrid n’était finalement pas retenue, la ville de Bonn, siège de la CCNUCC, pourrait servir d’alternative. On organiserait une sorte de «mini-COP», comme la nomme Jean-Pascal Van Ypersele. Elle ne réunirait que quelque 3000 experts pour faire avancer le cœur des négociations sur la finalisation de l’Accord de Paris. «Un tiers de cet accord n’a toujours pas été discuté, notamment les règles sur les échanges de quotas des gaz à effet de serre.»

Cette réunion en cercle restreint, qui pourrait aussi se tenir à Genève ou à Vienne, permettrait au moins de coller à l’agenda climatique. Car on parle déjà de la COP26 qui doit se tenir à Glasgow en décembre 2020, et où les États devront présenter des plans de réductions des gaz à effet de serre bien plus ambitieux.