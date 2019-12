Destitution de Trump: le bras de fer continue

Rivaux de longue date au Congrès américain, la démocrate Nancy Pelosi et le républicain Mitch McConnell ont poursuivi lundi leur bras de fer sur les modalités du procès en destitution de Donald Trump, initialement prévu en janvier.

La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates et présidée par Nancy Pelosi, a approuvé mercredi les deux chefs d'accusation du président, qui doit désormais être jugé dans un procès historique au Sénat pour «abus de pouvoir» et «entrave à la bonne marche du Congrès».

Fort du soutien de Mitch McConnell et de sa majorité républicaine, Donald Trump est quasiment assuré d'être acquitté à la chambre haute du parlement.

Mais avant de porter l'acte d'accusation devant le Sénat, selon un rituel qui a seulement servi à juger deux présidents américains jusqu'ici, les démocrates veulent des garanties sur la conduite du procès.

«La Chambre ne peut pas choisir» qui de ses membres joueront le rôle de procureurs «tant que nous ne savons pas quel genre de procès conduira le Sénat», a expliqué lundi Nancy Pelosi sur Twitter.

The House cannot choose our impeachment managers until we know what sort of trial the Senate will conduct.



President Trump blocked his own witnesses and documents from the House, and from the American people, on phony complaints about the House process. What is his excuse now?