Donald Trump cherche des boucs émissaires

Les énormités de Donald Trump dans la crise sanitaire

Alors que le coronavirus dévaste les États-Unis, Donald Trump est obsédé par la réécriture de l’histoire de sa gestion de crise. Son opération de blanchiment de déclarations officielles a démarré le 17 mars, avec cette affirmation: «C’est une pandémie. J’ai toujours pensé que c’en était une, bien avant que cela soit qualifié de pandémie.» Proclamée par l’OMS le 11 mars, la «pandémie» n’apparaît pourtant pas dans les propos présidentiels, ni avant ni après cette date. Le 22 janvier, il déclare à la chaîne CNBC: «C’est seulement une personne qui vient de Chine. Nous l’avons sous contrôle. Tout va bien se passer.»



Le 30 janvier, Donald Trump déclare: «Nous avons très peu de cas dans ce pays en ce moment, seulement cinq, et ces gens sont tous en train de récupérer avec succès. Mais nous travaillons étroitement avec la Chine et les autres pays et nous pensons que cela se terminera très bien pour nous.»



Le 10 février, il prédit que la fin du coronavirus pour avril: «Vous savez, beaucoup de gens (ndlr: une formule régulièrement utilisée par le président) pensent qu’il disparaîtra en avril avec la chaleur. Typiquement, cela disparaît en avril.»



Le 24 février, Donald Trump répète que le «coronavirus est totalement sous contrôle aux États-Unis». Il loue notamment l’OMS pour avoir «travaillé durement et très intelligemment». Le 26 février, il martèle: «Quand vous avez 15 cas et que dans deux jours ces 15 cas se rapprocheront de 0, [cela montre] le bon travail que nous avons effectué.» Et le lendemain: «Cela va disparaître. Un jour, comme par miracle, ça va disparaître.»



Le 12 mars, c’est l’apothéose des déclarations minimisant la catastrophe sanitaire: «C’est en train de disparaître. Nous voulons que ça disparaisse avec très, très peu de morts.»



Confronté le 7 avril à ses propos minimisant la crise, Donald Trump s’est défendu en affirmant qu’il voulait être «une pom-pom girl pour le pays». «Je ne veux pas créer des ravages, le choc et tout le reste», a-t-il expliqué. «J’étais évidemment inquiet.»? J.-C.D.