La femme du Premier ministre Trudeau positive

Sophie Grégoire Trudeau, la femme du Premier ministre canadien, a été testée jeudi positive au nouveau coronavirus et sera en quarantaine «pour une durée indéterminée», tandis que le chef du gouvernement restera à l'isolement pendant deux semaines.

«Le Premier ministre est en bonne santé et ne présente aucun symptôme. Toutefois, par mesure de précaution et selon l'avis des médecins, il sera en isolement pour une durée prévue de 14 jours», a annoncé le cabinet de Justin Trudeau, en précisant que l'épouse du Premier ministre se sentait «bien» et que ses symptômes demeuraient «modérés».

Justin Trudeau, 48 ans, ne subira pas de test «à ce stade» et «continuera d'assumer pleinement ses fonctions», poursuit son bureau, ajoutant que le Premier ministre s'adresserait aux Canadiens vendredi.

Ses services avaient annoncé dans la matinée que le chef du gouvernement avait décidé de travailler de chez lui pendant que son épouse «se fait tester pour le Covid-19». Sophie Grégoire Trudeau présentait des symptômes grippaux depuis son retour d'un voyage à Londres.

As COVID-19 continues to spread, we are taking every precaution to minimize the health, economic, and social impacts of the virus in Canada. And today, we announced a billion-dollar COVID-19 Response Fund to address the impacts of the virus on our country and to keep you safe. ?? pic.twitter.com/1HWcDIDTra