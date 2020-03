«Jusqu’à 200'000 morts», prédit le Dr Fauci, l’homme qui peut contredire Trump

Quelle reculade! Il y a quelques jours à peine, Donald Trump pariait encore sur une levée «rapide» des restrictions aux États-Unis. «Il faut retourner au travail, beaucoup plus tôt que les gens ne le pensent», a-t-il ainsi déclaré sur la chaîne Fox News. «J’adorerais rouvrir d’ici à Pâques!» a même annoncé le président dans divers médias, imaginant l’émotion des fidèles à nouveau réunis à l’église. Propos surréalistes en temps d’épidémie. Mais ce dimanche, le locataire de la Maison-Blanche a reculé, acceptant que le pic n’était pas encore passé et qu’il faudra en tout cas attendre la fin d’avril…

Quelques heures plus tôt, le Dr Anthony Fauci venait de déclarer sur CNN que le Covid-19 ferait probablement «entre 100'000 et 200'000» morts aux États-Unis, où le bilan actuel s’approche des 2500 décès! Bref, le conseiller du président n’a pas hésité à le contredire. Et ce n’est pas la première fois. Avec sa voix rocailleuse et son fort accent new-yorkais, le directeur de l’Institut national des maladies infectieuses n’en finit pas de corriger publiquement les erreurs et les contre-vérités avancées par Donald Trump… qui semble étonnamment disposé à le laisser faire.

Présent aux côtés du président lors de ses briefings quotidiens, ce docteur de 79 ans a déjà «précisé» qu’il faudra plus de un an pour développer un vaccin et non pas trois à quatre mois. Il a aussi déclaré que personne n’a trouvé de cure miracle mais que des études sont en cours pour vérifier si certains antiviraux existants peuvent rendre ce coronavirus moins dangereux, sans provoquer des effets secondaires. Il a encore «admis» la possibilité que le Covid-19 disparaisse avec l’arrivée de l’été, tout en ajoutant qu’on ignore totalement si ce sera le cas…

Aux yeux de millions d’Étasuniens, «Tony» est ainsi devenu une figure fiable, donc rassurante au sein d’une administration erratique. Les médias le qualifient volontiers de «héros américain» et de «trésor national». Il faut dire que depuis qu’il a pris la tête, dans les années 80, de l’Institut national des maladies infectieuses, cet immunologiste de renommée mondiale a été de tous les combats contre les épidémies (sida, sras, H1N1, MERS, Ebola, Zika) et il a conseillé six présidents: Reagan, Bush père, Clinton, Bush fils, Obama puis Trump.

Mais sa plus précieuse qualité, en ces temps d’épidémie, c’est de savoir corriger un président sans jamais le braquer. «Je marche sur une ligne de crête», a-t-il confié au «New York Times». «Je dis des choses au président qu’il n’a pas envie d’entendre et j’ai déclaré publiquement des choses différentes de ce qu’il assure.» Interrogé par «Science Magazine», qui s’étonne de voir Donald Trump serrer les mains et donner des conférences de presse entouré de son équipe, le docteur a répondu sans détour: «Franchement, que voulez-vous que je fasse? […] Quand vous avez affaire à la Maison-Blanche, il faut parfois dire les choses une, deux, trois, quatre fois, puis ça se passe. Donc je vais continuer à insister.»

Donald Trump, curieusement, ne lui en tient pas rigueur, lui qui supporte mal la contradiction. Sans doute, en cette année d’élection présidentielle, voit-il l’intérêt de montrer qu’une sommité l’aide à lutter contre le coronavirus.