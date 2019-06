Le cas du prisonnier Lula tétanise la Cour suprême

Les juges de la Cour suprême brésilienne ont préféré, ce lundi, repousser pour la deuxième fois au mois d’août l’examen d’une demande de libération de l’ancien président Lula, incarcéré depuis le 7 avril 2018. Ce jugement était très attendu par la gauche, qui a toujours considéré que Lula avait été emprisonné pour l’empêcher de participer à l’élection présidentielle d’octobre dernier. Et depuis le 9 juin et les révélations du média d’investigation «The Intercept», le Parti des travailleurs (PT), par la voix de sa présidente Gleisi Hoffmann, considère «détenir désormais les preuves de cette machination».

«The Intercept», dirigé au Brésil par le journaliste américain Glenn Greenwald qui avait révélé l’affaire Snowden, a reçu tous les messages échangés sur l’application Telegram entre 2015 et 2018 entre les procureurs responsables de l’enquête sur la corruption au sein du géant pétrolier Petrobras et le juge Sergio Moro. Cette fuite massive de leurs échanges montre de très nombreuses illégalités qui pourraient théoriquement invalider la condamnation de Lula, au regard du Code pénal. Alors qu’au Brésil le juge ne participe jamais à l’instruction, réservée exclusivement au parquet, Sergio Moro s’est constamment immiscé dans les groupes de messagerie des procureurs, cherchant sans cesse à orienter l’enquête ou à proposer de nouvelles pistes.

Troublant

Depuis ces révélations, l’image d’impartialité et de «héros de la nation» du juge Moro a profondément changé dans l’opinion publique. Devenu en janvier dernier le No 2 du gouvernement en charge de la Justice et de la Sécurité publique, le juge Moro a-t-il condamné Lula pour faciliter la victoire de Bolsonaro? C’est désormais la question qui agite le Brésil et que la Cour suprême devra trancher. «Cette condamnation a changé le destin du pays, puisque Lula était le grand favori de l’élection présidentielle. Ces révélations sont donc extrêmement graves car elles montrent clairement la ferme volonté de condamner Lula coûte que coûte», considère le politologue Mauricio Santoro.

Le plus troublant de ces échanges publiés par «The Intercept» est celui dans lequel des procureurs avouent la fragilité des éléments à charge contre Lula, trois jours avant de l’accuser. Sur Telegram, le procureur en chef confie ses doutes à ses collègues: «Ils vont dire qu’on l’accuse sur des indices fragiles et j’ai peur de faire ce lien entre Petrobras et enrichissement […] et après ce qu’on m’a dit, j’ai peur pour cette histoire d’appartement.» L’ancien président sera pourtant bien accusé d’avoir reçu un logement d’une entreprise de BTP en échange de contrats avec Petrobras.

Ces révélations sont extrêmement graves car elles montrent clairement la ferme volonté de condamner Lula coûte que coûte Mauricio Santoro, Politologue

Les procureurs trahissent aussi sur Telegram leur aversion pour le PT et leur crainte de voir la gauche revenir aux commandes. Ils font tout pour éviter que Lula parle à la presse la veille de l’élection présidentielle, conscients «que cela pourrait aider la gauche à gagner».

Le ministre Moro a affirmé «ne se souvenir d’aucun de ces messages» ni ne voir «aucune illégalité dans ces échanges avec le parquet». Sa défense consiste à présenter le matériel divulgué par «The Intercept» comme «illégal, obtenu par un hacker via une attaque criminelle». La police fédérale a bien ouvert une enquête mais «The Intercept» a noué des partenariats avec certains médias brésiliens, dont «Folha» de São Paulo, pour partager et divulguer son contenu.

Report lâche ou tactique?

Dans ce contexte, si le report de la décision de la Cour suprême a été perçu comme «peu courageux» par certains analystes, il est aussi considéré comme «stratégique et sage» par d’autres. «Je pense que la Cour suprême a préféré attendre pour connaître tout le matériel dont dispose «The Intercept». La question est désormais de savoir si le juge Moro a agi ainsi uniquement sur le cas de Lula ou s’il a fait de même avec d’autres condamnés», ajoute Mauricio Santoro.

Glenn Greenwald a assuré que les révélations allaient se poursuivre «car cette fuite est bien plus importante que celle de Snowden. Nous avons aussi de l’audio et des vidéos». Le journaliste sera entendu ce mardi par la Chambre des députés.

(24 heures)