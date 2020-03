Un médecin témoigne: «Je vous appelle du front. Aux soins intensifs, on est encerclés par le Covid-19»

«Je vous appelle du front.» À l’autre bout du fil, Jason Shatkin, médecin spécialisé dans les maladies pulmonaires au Valley Hospital, dans la banlieue de New York, a pris quelques minutes de pause dans la guerre qu’il mène contre le Covid-19. Derrière lui, on peut entendre l’effervescence du service des soins intensifs devant gérer un afflux massif de patients en détresse respiratoire. «Ici, nous sommes encerclés par le Covid», glisse le médecin.

Jason Shatkin est épuisé. Sa semaine a été rythmée par des défaites face au coronavirus. Il a perdu un couple de patients de longue date. Le mari s’est éteint le premier. L’épouse est tombée dans un coma dont elle n’avait aucune chance se réveiller, forçant le médecin à prendre une décision déchirante vendredi. «Comme la situation de ma patiente n’avait aucune chance de s’améliorer, j’ai dû demander à sa famille d’arrêter le respirateur pour pouvoir l’utiliser pour un autre patient.»

Comme des poubelles

Les hôpitaux de la région new-yorkaise font face à une pénurie de respirateurs et de matériel de protection pour des médecins en manque de masques, de gants et de combinaisons. «Normalement, nous devrions changer de masque après chaque interaction avec un patient différent, mais ce n’est pas possible, car nous n’en avons pas assez», ajoute-t-il.

«Traitées comme des poubelles», titrait jeudi en une le tabloïd «New York Post». La photo de trois infirmières de l’hôpital new-yorkais Mount Sinai West, qui ont créé des combinaisons de fortune avec des sacs-poubelles, accompagnait le titre. Un aide-infirmier du même hôpital est mort du virus la semaine dernière.

Bill de Blasio, le maire de New York, a accepté samedi un don de 250'000 masques provenant des réserves des Nations Unies. Il a prévenu dimanche sur CNN que New York ne pourrait plus tenir qu’une semaine avec le matériel disponible. «Nous allons au moins avoir besoin de plusieurs centaines de respirateurs très rapidement», a-t-il déclaré.

Les sirènes des ambulances résonnent jour et nuit dans les rues vides de New York, épicentre de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis avec plus de 33'000 cas d’infection. À l’extérieur de l’entrée des urgences de plusieurs hôpitaux de la ville, des tentes ont été érigées afin de servir de salle de triage pour les patients potentiellement infectés par le coronavirus. Le Mount Sinai West Hospital a même commencé à monter des tentes dans Central Park.

New York en quarantaine?

Alors que le bilan du Covid-19 s’alourdit rapidement à New York, avec 237 nouveaux décès ce week-end, Donald Trump a émis samedi l’idée de mettre New York en quarantaine. Des propos qui n’ont pas du tout plu à Andrew Cuomo. Le gouverneur de l’État de New York les a qualifiés de «déclaration de guerre fédérale aux États». «Ce serait le chaos», a-t-il assuré sur CNN.

Donald Trump a finalement abandonné son idée de couper New York du reste des États-Unis et s’est replié sur une mise en garde pour les gens qui auraient l’intention de se rendre dans la Grande Pomme. Le président américain – qui n’avait cessé de minimiser l’ampleur de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus ces dernières semaines – s’est rendu samedi à Norfolk, en Virginie. Il a assisté au départ d’un navire hôpital de la marine américaine, qui doit permettre de désengorger les hôpitaux new-yorkais.

«Notre pays est en guerre avec un ennemi invisible, a martelé le président américain samedi. Et nous mobilisons toute la puissance de la nation américaine – économique, scientifique, médicale et militaire – pour vaincre le virus.»

«Je suis terrifié»

Au Valley Hospital, Jason Shatkin a la voix qui craque quand on lui demande de parler de sa propre famille. «Je suis terrifié, avoue le médecin. J’ai neuf enfants, dont un petit garçon de 4 ans. Et j’ai peur de ne pas les revoir. Je ne vois pas comment je ne vais pas attraper le Covid, car je suis constamment au contact du virus. Et, à 50 ans, je suis dans la tranche d’âge des malades qui peuvent présenter de graves complications respiratoires. J’ai pensé à écrire une lettre à chacun de mes enfants au cas où, car le Covid est impitoyable. Nous en apprenons un peu plus chaque semaine et comprenons l’ampleur de la catastrophe.»

Quelques minutes plus tard, Jason Shatkin s’interrompt pour écouter une voix émanant d'un haut-parleur. «Nous avons une urgence», dit-il d’une voix éprouvée par le front qui l’appelle.