Menacée par un barrage, l’Égypte s’inquiète de perdre sa part du Nil

Dans la salle d’ablution de la mosquée Youssef Sabahi, au Caire, l’eau s’écoule des robinets en plusieurs jets fins. Avant chaque prière, les fidèles se lavent ici le visage, les mains et les pieds. «Avec un robinet normal, les gens utilisent 6 ou 7 litres d’eau pour leurs ablutions, mais grâce à ces nouveaux becs, ils consomment moins d’un litre. Nous sommes ouverts du matin au soir, cela représente au total beaucoup d’eau», assure Abdel Ghani, le concierge de la mosquée, en ouvrant l’une des arrivées d’eau installées à hauteur de genou pour prouver son propos.

90% de dépendance

Ce nouveau système fait partie d’un projet pilote lancé il y a environ une année dans le cadre de la première «Cairo Water Week». Organisée par les autorités égyptiennes, cette semaine de débats sur les risques et les défis posés par la baisse des ressources en eau illustre l’inquiétude grandissante du Caire face à l’avancée des travaux du barrage de la Renaissance éthiopienne. À plus de 1400 km au sud d’Assouan, la grande ville du sud de l’Égypte, Addis-Abeba s’apprête à remplir la plus grande réserve d’eau douce d’Afrique.

Construit sur le Nil Bleu, le principal affluent du Nil, l’ouvrage pourrait réduire drastiquement le débit du fleuve, dont l’Égypte dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. «Si l’Éthiopie décide de remplir le réservoir en peu de temps, cela pourrait gravement perturber l’accès en eau de l’Égypte et conduire à une potentielle crise sachant que nous nous trouvons dans un pays de 100 millions d’habitants», analyse Timothy Kaldas, un chercheur basé au Caire, associé à l’Institut Tahrir sur les politiques au Moyen-Orient.

Avec en moyenne 1,6 million de naissances chaque année, la population égyptienne est passée, entre 2010 et 2018, de 78 à 96 millions d’habitants, selon les statistiques officielles. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le pays devrait atteindre le seuil du stress hydrique absolu d’ici à 2030, soit moins de 500 mètres cubes par habitant et par an. Si le barrage éthiopien rend le problème plus urgent, sa croissance démographique exponentielle contraint déjà l’Égypte à repenser sa gestion de l’eau et à diversifier ses ressources. Tout un programme!

Des cultures gourmandes

«L’agriculture est le secteur qui consomme le plus d’eau, si nous en manquons, c’est par là qu’il faut commencer», tranche Nader Noureddine, professeur en agronomie à l’Université du Caire. Alors que le secteur agricole représente environ 70% de la consommation mondiale d’eau, en Égypte, il dépasse les 80%. «Nous devons moderniser notre réseau de transport de l’eau. Du barrage d’Assouan jusqu’au Delta, elle peut parcourir plus de 1000 km et l’on constate de lourdes pertes au cours de ce trajet», ajoute Nader Noureddine. Il pointe aussi les cultures très gourmandes en eau comme le coton ou le riz, et la persistance de techniques ancestrales qui consistent à immerger les parcelles cultivés.

«De vie ou de mort»

Lors de la première «Cairo Water Week», le président Al-Sissi a fait de la gestion de l’eau l’une des priorités de son second mandat: collecte des eaux de pluies, extraction des nappes phréatiques ou encore réutilisation des eaux usées traitées. Selon une étude menée en 2011, plus de la moitié de l’eau usée était alors directement relâchée dans le réseau de drainage. Le gouvernement a ainsi étendu les capacités de certaines stations d’épuration et entrepris la construction de nouvelles unités de traitement, ainsi que de gigantesques stations de dessalage, mais «cette solution n’est pas adéquate car pas réaliste financièrement», estime Timothy Kaldas.

«Le Nil est une question de vie ou de mort pour l’Égypte», déclarait en septembre dernier le président Al-Sissi face à l’assemblée générale des Nations Unies, à New York. Son plan pour surmonter la «pauvreté en eau» se chiffre pourtant à seulement 55 milliards de francs suisses étalés jusqu’en 2037.

Les dépenses d’armements ont quant à elles augmenté de 215% entre 2013 et 2017, ces achats ont dépassé les 3 milliards de francs suisses en 2018. Le projet d’une nouvelle capitale clinquante en plein désert est lui estimé à près de 300 milliards de francs suisses, et s’annonce déjà, selon Timothy Kaldas, comme une «énorme perte en eau».