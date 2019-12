Le nom d’un avocat genevois surgit dans l’affaire ukrainienne

Revoilà Ralph Oswald Isenegger. Le nom de cet avocat genevois ne vous dit rien? Il a été associé à plusieurs affaires retentissantes. Et voici que cet habitué des clients sulfureux surgit cette fois au beau milieu de l’enquête américaine sur les activités présumées illicites du président américain Donald Trump en Ukraine. Il aurait versé 1 million de dollars à une personne proche de l’avocat de Trump, Rudy Giuliani.

Le virement aurait été effectué à partir de Russie sur le compte de Svetlana Parnas, la femme de Lev Parnas, l’un des associés de Rudy Giuliani. Avec un autre associé, Igor Fruman, l’Ukrainien d’origine est accusé d’avoir tenté d’influencer les élections via le transfert d’argent en provenance d’un pays étranger et la collecte d’informations compromettantes en Ukraine sur Joe Biden, l’opposant démocrate de Donald Trump à la présidentielle. Le duo a été arrêté en octobre à l’aéroport international de Washington-Dulles.

C’est dans le cadre de l'enquête pénale visant Lev Parnas que la transaction impliquant Ralph Oswald Isenegger a été rendue publique, comme l’a rapporté jeudi le «Tages-Anzeiger». Alors que la question de savoir si Lev Parnas pouvait être libéré sous caution, le Ministère public américain a brandi mardi cet élément pour demander son maintien en détention préventive, arguant que ce virement avait été dissimulé. La procureure Rebekah Donaleski a décrit ce versement comme «hautement suspect». Un avocat de Lev Parnas a, lui, confirmé l’opération bancaire mais indiqué à NBC News qu’il s’agissait d’un emprunt contracté par sa femme. Étant donné qu’un élu républicain a admis avoir parlé à Lev Parnas au téléphone, certains médias états-uniens pensent qu’il pourrait s’agir d’une contribution cachée à la campagne.

La seule connexion connue de Ralph Oswald Isenegger avec Lev Parnas est qu’il est l’un des avocats de Dmytro Firtash, un richissime Ukrainien qui se trouve en Autriche et dont les États-Unis demandent l’extradition. Il a notamment fait fortune avec la société de négoce gazier Rosukrenergo, domiciliée à Zoug. Or Lev Parnas et Igor Fruman auraient voulu le rencontrer à Vienne au moment de leur arrestation.

«La dernière fois que l’on a entendu parler de lui en Suisse, c’était en juillet 2018. On apprenait que l’Administration fédérale des contributions lui réclamait plus de 500'000 francs d’impôts»

Quoi qu’il en soit, le Genevois de 52 ans ne devrait pas être inquiété. À en croire le site internet du Isenegger International Advisory Group, une firme de services juridiques internationale qu’il a fondée, il vit depuis 2014 à Dubaï. La dernière fois que l’on a entendu parler de lui en Suisse, c’était en juillet 2018. On apprenait que l’Administration fédérale des contributions (AFC) lui réclamait plus de 500'000 francs d’impôts.

L’avocat formé à l’Université de Genève, qui parle russe, est apparu pour la première fois sur le devant de la scène lorsqu’il a participé à la défense de Sergueï Mikhaïlov, businessman russe qui avait été arrêté en Suisse en 1996 avant d’être exempté deux ans plus tard de l’accusation d’association de malfaiteurs qui pesait sur lui – puis dédommagé. Ralph Oswald Isenegger avait lui-même été placé durant plusieurs semaines en préventive à la prison genevoise de Champ-Dollon pour avoir joué les «facteurs» au profit de l’accusé, transportant son courrier vers l’extérieur. La procédure avait été classée une fois Sergueï Mikhaïlov innocenté.

Ralph Oswald Isenegger a aussi eu pour client l’ancien intendant du Kremlin Pavel Borodine, condamné en 2002 à 300'000 francs d'amende pour blanchiment par la justice genevoise. Une affaire pleine de rebondissements qui avait aussi fait grand bruit.

Passion pour le foot

L’autre passion de Ralph Oswald Isenegger (outre les clients russophones), c'est le football. Agent de joueurs à ses heures, il avait beaucoup fait parler de lui pour avoir réclamé 400'000 francs à Neuchâtel Xamax et exigé la mise en faillite du club en 2011 après son rachat par un certain Bulat Chagaev. Celui qui ne s’exprime quasi jamais dans les médias avait alors déclaré dans «Le Temps» avoir rencontré le Tchétchène à Moscou dans un bâtiment de l’administration présidentielle en 2003 et que ce dernier lui avait demandé son aide pour se séparer d’une partie de l’effectif. Cette commission lui était selon lui due pour son rôle dans le transfert du joueur Freddy Mveng aux Young Boys de Berne. Entre-temps, le club neuchâtelois a bien été mis en faillite, mais le Genevois n’y était pour rien.

On retrouve Ralph Oswald Isenegger dans le cadre d’une autre débâcle d’un club de foot romand, celle de feu Vevey-Sports. Son client, Kojo Annan, fils de l’ex-secrétaire général de l’ONU Kofi Annan, avait été pointé du doigt suite aux dettes contractées sous sa présidence entre 1999 et 2002. L’avocat serait toujours actif dans le foot. Selon le «Tages-Anzeiger», qui cite la presse roumaine, il aurait œuvré pour un groupe d’investisseurs voulant acheter le Dinamo Bucarest. Le deal a échoué.