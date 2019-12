Le reality show de la destitution de Donald Trump dans une nouvelle phase

Les élus républicains sont une nouvelle fois arrivés mercredi au Congrès, armés de leurs panneaux critiquant la procédure de destitution visant Donald Trump. Au lendemain de la publication d’un rapport à la Chambre des représentants accablant le président des États-Unis, les conservateurs n’ont pas bronché. Ils ont joué à la lettre leur rôle d’avocats d’un Donald Trump que trois nouveaux témoins ont accusé mercredi d’avoir commis des actes passibles d’une destitution.

Face aux républicains, les démocrates ont une nouvelle fois semblé ravis, ou du moins soulagés, de jouer le beau rôle de justiciers dans ce reality show politique au Congrès. Assis côte à côte pour la première audience à la Commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, qui marquait une nouvelle phase dans la procédure de destitution de Donald Trump, Jerry Nadler, le représentant démocrate new-yorkais, et Doug Collins, le parlementaire républicain de Géorgie, ont effort aux Américains le spectacle de deux hommes que tout oppose. Et le timide «bonjour» qu’ils se sont échangés à leur arrivée dans l’hémicycle n’a pas brisé la glace.

«Nous sommes tous en colère.» Jonathan Turley, un professeur de droit qui faisait partie des témoins entendus mercredi, a résumé l’état d’esprit des élus, et par extension celui des Américains dans des Etats-Unis profondément divisés entre démocrates et républicains.

Jonathan Turley était le seul des quatre témoins de l’audience à avoir été invité par le camp républicain. La raison: le professeur de droit de la George Washington University s’oppose à la destitution de Donald Trump. Les trois autres spécialistes de droit constitutionnel assis avec lui face aux élus ont affirmé que la procédure de destitution était justifiée en raison de la nature des actes qui sont reprochés à Donald Trump. Le 25 juillet dernier, le président des États-Unis avait demandé une «faveur» à son homologue ukrainien et lui avait notamment prié d’ouvrir une enquête sur Joe Biden, l’un des principaux prétendants démocrates à la Maison-Blanche en 2020.

Dans le feuilleton quasi quotidien de la destitution de Donald Trump, l’audience de mercredi marquait une étape importante. La veille, les démocrates avaient publié un rapport de 300 pages de la Commission du renseignement concluant que le président avait «placé ses intérêts personnels au-dessus des intérêts nationaux des Etats-Unis». Ce rapport recommande la destitution de Donald Trump, et c’est désormais à la Commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants de rédiger les articles de la destitution du président qui seront soumis aux parlementaires.

Dans ce contexte toxique, l’audience a donné lieu à certains échanges acides. «L’Amérique va voir pourquoi la plupart des gens ne font pas d’études de droit», avait affirmé en ouverture de l’audience Doug Collins, l’élu conservateur orchestrant la défense de Donald Trump. Il avait ensuite suggéré que les témoins assis face à lui n’avaient pas pu digérer l’avalanche d’information de ces dernières semaines. La réponse de Pamela Karlan, une professeure de droit à Stanford, a fusé: «M.Collins, je voudrais vous dire que j’ai lu les retranscriptions de chacun des témoins qui ont comparu aux audiences publiques […]. Je suis outrée par la suggestion selon laquelle, en tant que professeur de droit, je ne me préoccupe pas des faits.»

Cette assertion n’a pas empêché le représentant Jim Jordan, l’un des plus ardents défenseurs de Donald Trump au Congrès, de tonner que la procédure de destitution du président était «injuste» et «prédéterminée». L’élu républicain a assuré que les «faits ne sont pas dans le camp» des démocrates et rappelé que dans l’Amérique de Donald Trump, les faits sont désormais considérés comme partisans.