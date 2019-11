Revers cuisant pour Trump dans des élections locales

La cycliste qui avait fait un doigt d'honneur à Trump élue

Une cycliste qui avait été licenciée parce qu'elle avait fait un doigt d'honneur au cortège du président américain Donald Trump a remporté une élection locale en Virginie, dans l'est des USA. Juli Briskman, dont le geste de défi avait été immortalisé par une photo devenue virale, a battu son adversaire républicain et remporté un siège au Conseil des autorités de surveillance du comté de Loudoun -l'équivalent d'un gouvernement du comté-, lors d'élections locales qui ont apporté une série de défaites au parti du président américain.



Agée de 52 ans, cette mère célibataire de deux adolescents avait perdu son travail d'analyste en marketing pour un sous-traitant du gouvernement et de l'armée après la diffusion de la photo et elle avait été insultée et menacée. Mais se faire renvoyer lui avait aussi «ouvert beaucoup de portes», dont une invitation du Parti démocrate à se présenter à cette élection locale.