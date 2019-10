Robert Mardini est le nouveau directeur général du CICR

Robert Mardini réagit à sa nomination depuis New York, où il occupe depuis plus d’un an le siège d’observateur permanent du CICR auprès de l’ONU, un poste stratégique d’ambassadeur du droit international humanitaire auprès des États membres des Nations Unies.

Après plus de vingt ans de terrain et de siège à Genève, que vous a apporté cette expérience à l’ONU?

Un éclairage sur les enjeux de pouvoir au sein du Conseil de sécurité. Le défi est de concilier les intérêts des puissances avec les enjeux humanitaires, de les confronter aux réalités du terrain. Mon rôle est de montrer aux États quelles sont les conséquences de leurs actes sur le terrain, et ce qu’implique le fait de soutenir tel ou tel groupe armé.

Ce dialogue est-il plus difficile avec l’administration Trump?

Non et c’est une bonne nouvelle. Nous maintenons un dialogue très constructif avec l’armée américaine et les représentants du Département d’État sur le droit international humanitaire. Ils ont une connaissance très poussée du droit de la guerre. Il n’y a aucun sujet tabou. Et l’impact est effectif sur le terrain.

Qu’en est-il du sort des combattants djihadistes étrangers retenus en Syrie et en Irak?

C’est un dossier complexe, où les enjeux nationaux se télescopent avec les principes humanitaires. Le CICR a toujours encouragé les États à rapatrier leurs nationaux. Nous sommes présents dans le camp d’Al-Hol en Syrie, où nous apportons une assistance médicale aux milliers de femmes et d’enfants de combattants. Les enfants doivent être traités comme des victimes. Et les enjeux de sécurité ne doivent pas éclipser les enjeux humanitaires.

Quels sont les principaux défis qui vous attendent?

Prévenir les violations du droit humanitaire, alors que les conflits sont de plus en plus fragmentés, avec une augmentation des groupes armés. Cela complique le travail de nos délégués sur le terrain. Autre défi, les enjeux liés aux innovations technologiques et digitales. Si l’on pense aux drones par exemple, peut-on sous-traiter les questions de vie et de mort à des machines, à des armes rendues autonomes par l’intelligence artificielle? Des algorithmes peuvent-ils décider que l’on tire ou pas sur des cibles humaines? Le droit humanitaire doit rester pertinent malgré ces évolutions technologiques.

Vous avez commencé votre carrière au CICR en 1997 au Rwanda, comme ingénieur en eau et assainissement. Imaginiez-vous un jour vous retrouver à la tête de l’organisation?

Non, jamais. J’ai toujours voulu apporter une aide aux communautés. Fournir de l’eau à des villageois m’a apporté une énorme satisfaction. Améliorer la vie des gens a toujours été ma motivation. Elle le reste, aujourd’hui encore.

Robert Mardini succède à Yves Daccord

Au terme d’un long processus de consultations internes et externes, Robert Mardini, actuel représentant du CICR auprès de l’ONU à New York, a été désigné par l’assemblée du Comité international de la Croix-Rouge pour succéder à Yves Daccord. La nouvelle est tombée jeudi. Cela faisait des mois que les 12 000 employés de l’organisation attendaient de connaître le nom de leur nouveau patron.

D’origine libanaise, le successeur d’Yves Daccord, âgé de 47 ans, a déjà derrière lui une longue carrière au sein du CICR. Entré dans la maison il y a plus de vingt-deux ans, il en connaît tous les arcanes. Sa connaissance du terrain a sans doute pesé très lourd dans sa désignation. Entre 2012 et 2018, Robert Mardini a occupé les fonctions de directeur régional pour le Proche et le Moyen-Orient, une région où le CICR a dû faire face à des défis humanitaires d’une ampleur sans précédent. Le personnel accueille avec soulagement l’arrivée de Robert Mardini qui, confie une employée, «jouit d’une excellente réputation».

Nommé en 2010, Yves Daccord avait, dès la fin de son second mandat, manifesté le souhait de prendre un nouveau tournant professionnel. Joint par téléphone, il confirme que son départ était prévu «de longue date». Si la désignation de son successeur a pris du temps, c’est que le poste de directeur général d’une organisation telle que le CICR nécessite une très bonne connaissance de l’environnement international et une véritable aptitude à gérer et manager. «Dans le monde agité que nous connaissons, c’est un poste très exigeant qui demande beaucoup d’énergie», ajoute Ewan Watson, chef des relations publiques du CICR.

Dans un communiqué de presse, le président du CICR, Peter Maurer, a mis en avant «les excellentes capacités de gestion et de leadership», de Robert Mardini, qui va devoir veiller, a-t-il ajouté, «à ce que l’institution soit en mesure de répondre efficacement aux besoins des communautés touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence». Une tâche exigeante. Car «le CICR se doit d’apporter une réponse humanitaire impartiale, indépendante et humaine», rappelle Yves Daccord, qui passera le flambeau à son successeur le 30 mars prochain avec le sentiment du devoir accompli.

Alain Jourdan