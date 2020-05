Des Romands en pleine pandémie à New-York

Dans les rues de New York, les visages se cachent encore derrière des masques de protection. Les files d’attente à l’entrée de certains supermarchés font toujours le tour du pâté de maisons. Les rideaux de fer des commerces jugés non essentiels par les autorités new-yorkaises restent désespérément fermés. Tout comme les écoles, qui n’accueilleront pas d’élèves avant la rentrée de septembre au plus tôt. Et, fait rare, le métro est désormais à l’arrêt pendant la nuit pour permettre sa désinfection quotidienne.

Dans ce triste paysage urbain brille néanmoins une petite lueur d’espoir d’un lent retour à une normalité relative, mais indissociable de la distanciation sociale de rigueur, comme l’a rappelé vendredi Andrew Cuomo, le gouverneur de l’État de New York. Le taux d’hospitalisations liées aux Covid-19 est en recul constant depuis le pic du 6 avril. Le nombre de victimes du coronavirus aussi. Certains restaurants et cafés, comme celui du Montheysan Marco Mento, commencent à rouvrir pour des commandes à emporter. La recherche sur le virus, à laquelle participe Eliane Brechbühl, une étudiante de l’EPFL, bat son plein. Et l’histoire de la Genevoise Candice Moss, une jeune mère qui a souffert du Covid-19 avec son bébé et son mari, un médecin new-yorkais, s’inscrit dans le contexte d’un État qui fait des progrès chaque jour dans la bataille contre le virus.

La pression en faveur d’une réouverture des États américains monte sur des gouverneurs comme Andrew Cuomo. Pendant qu’il donnait sa conférence de presse quotidienne vendredi à Albany, la capitale de l’État de New York, des manifestants réclamaient la fin du confinement. D’ici à la semaine prochaine, la moitié des 50États américains auront adopté des mesures allant vers une réouverture progressive de leur économie. À commencer par le Texas, qui a rouvert vendredi ses restaurants et ses cinémas. Le New York que décrivent Marco, Éliane et Candice est encore loin de cette réalité, mais c’est un New York qui est déterminé à se relever.

Candice Moss, la vie d'après

La Genevoise Candice Moss et son mari, Nelson, avec leur fille de 7mois, Chloé. Ils ont tous eu le coronavirus.J.-C.D.

Le Covid-19 a fait irruption de manière quasi anodine dans la vie de Candice Moss, une Genevoise de 28 ans travaillant dans la finance. Sa fille Chloé, 7 mois, a commencé à tousser et à avoir de la fièvre tout en se grattant les oreilles. «Au début, j’ai pensé qu’elle avait une otite», explique Candice assise, au côté de son mari, Nelson, un chirurgien oncologue spécialisé dans les opérations du cerveau. «Le même matin, je sentais moi aussi une gêne dans la gorge. J’ai commencé à me dire que ça pouvait être le coronavirus, sachant qu’un collègue de mon mari avait été testé positif quinze jours plus tôt, ainsi que toute sa famille.»

Les tests ont rapidement levé les doutes de Candice. Sa famille était positive. La Genevoise a d’ailleurs été testée le jour où la Ville de New York, confrontée à une pénurie de tests, a provisoirement décidé de les limiter. «Nous y avons eu accès car mon mari est médecin à l’hôpital», poursuit-elle.

L’inquiétude qui a suivi le diagnostic a été difficile à gérer. «C’était stressant, car je ne savais pas comment ça allait se développer chez ma fille, explique Candice. Je me demandais aussi qui allait d’occuper d’elle si je devais être hospitalisée, ainsi que mon mari.»

La maladie a disparu après une dizaine de jours et Chloé va bien aujourd’hui. Candice est consciente de sa chance d’avoir une bonne couverture santé grâce au métier de son mari. «Aujourd’hui aux États-Unis, si on n’a pas une bonne assurance, je ne peux pas imaginer dans quelles conditions on arrive dans un hôpital avec des dizaines de personnes avant vous. Il est facile de rater quelqu’un dans un état critique, car il y a trop de gens en même temps.»

Eliane Brechbühl, dans la lutte contre le Covid-19

La Bernoise Eliane Brechbühl, étudiante à l’EPFL, est venue à New York pour sa thèse de master. J.-C.D.

Quand Eliane Brechbühl, étudiante à l’EPFL, est arrivée à New York, début février, afin d’y faire des recherches pour sa thèse de master en imagerie biomédicale, elle ne s’attendait pas à devoir passer plusieurs mois dans une ville fantôme. «C’était la première fois que je venais à New York, et j’ai découvert une ville immense avec des gens partout, raconte la Bernoise de 25 ans dans un français impeccable. Mais ça n’a duré qu’une vingtaine de jours.»

La métropole que la jeune scientifique fréquente désormais n’est que l’ombre d’elle-même. Le métro qu’elle prend chaque jour avec son masque est vide et lugubre. Surtout, ses recherches dans le laboratoire du professeur Mulder, à l’Icahn School of Medicine de l’Hôpital Mount Sinai, à Manhattan, ont été complètement réorientées depuis le début de la pandémie. Elles se concentrent désormais sur les effets du Covid-19. «Dans notre laboratoire, nous faisons des nanoparticules et nous y mettons des médicaments qui peuvent interférer avec le système immunitaire. Vu que les complications liées au Covid-19 sont provoquées par une hyperréaction du système immunitaire, c’est là que nous intervenons et cherchons à en déterminer les causes.»

Eliane Brechbühl fait partie d’une équipe d’une quinzaine de chercheurs à se concentrer sur un remède au coronavirus. Le Mount Sinai, où elle travaille, a notamment testé un traitement expérimental à base de plasma sanguin obtenu chez des patients rétablis du Covid-19. La jeune femme doit participer à cette bataille contre le Covid-19 à New York jusqu’à son retour en Suisse, prévu début octobre.

Retrouvez Eliane Brechbühl ainsi que d’autres Suisses pris dans la crise du coronavirus à New York, dans le film de Jean-Cosme Delaloye pour l’émission Reporter sur SRF 1 dimanche à 22h20.

Marco Mento, Comeback Café

Le Montheysan Marco Mento dans son café à Brooklyn, Ciao Bella, avec sa femme, Jessica. J.-C.D.

Le printemps s’annonçait radieux pour Marco Mento. Le batteur montheysan de 31ans devait se produire avec son groupe Afro Dominicano sur la célèbre scène du Festival de jazz de La Nouvelle-Orléans. Parallèlement, le musicien, installé à New York depuis trois ans, avait réalisé son rêve en ouvrant le 6 mars le Ciao Bella, un café à Brooklyn, où il réside avec son épouse, Jessica. Mais la pandémie a tout changé. Le festival de La Nouvelle-Orléans a été annulé et les quelque 25000 restaurants, cafés et bars new-yorkais ont reçu l’ordre le 16mars de se limiter aux livraisons et au service à l’emporter ou de fermer pour tenter de freiner la propagation du coronavirus.

Trois semaines à peine après son inauguration, le Ciao Bella était forcé de fermer provisoirement. «C’était dur à accepter, raconte Marco Mento. C’était ma première entreprise. J’avais tout fait tout seul, même la plomberie. Et je devais fermer.»

Marco a décidé de rouvrir le Ciao Bella lundi dernier, jour où nous l’avons rencontré. Il y préparait des cafés avec un masque et des gants au son de Bob Marley. Une table barrait l’entrée pour limiter le service à la vente à l’emporter. Mais pour le musicien, qui avait notamment joué dans le métro à son arrivée à New York, la possibilité de retrouver ses clients ravis de partager leurs histoires de confinement suffisait à faire son bonheur. «Je suis trop content», confiait-il, en n’oubliant pas les ravages causés par le Covid-19 à New York. «Parmi mes clients, j’ai des médecins et des infirmières de l’hôpital voisin. Quand ils me disent qu’ils ont perdu cinq de leurs collègues, ça fait peur.»