Sanders s'est bien remis de sa crise cardiaque

Le candidat progressiste à la Maison Blanche Bernie Sanders est en bonne santé. Il s'est bien remis de la crise cardiaque survenue il y a trois mois, ont indiqué des médecins dans des lettres publiées lundi par le prétendant à l'investiture démocrate.

Âgé de 78 ans, le sénateur indépendant est en seconde place dans les sondages pour la primaire démocrate, derrière l'ancien vice-président modéré Joe Biden, 77 ans.

"You are in good health currently and you have been engaging vigorously in the rigors of your campaign, travel, and other scheduled activities without any limitation."