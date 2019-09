Trump sera-t-il destitué? Réponse en quatre points

Coup de tonnerre à Washington. Le président des États-Unis est mis sous enquête par la majorité démocrate à la Chambre des représentants. La procédure – «impeachment» – pourrait en théorie déboucher sur sa destitution. Mais c'est très improbable. Explications.

1) «Impeachment» n’égale pas «destitution»

La Constitution des États-Unis prévoit que le président puisse être révoqué en cas de «trahison, corruption ou autres crimes graves et délits». Par exemple l’abus de pouvoir et le mensonge devant le Congrès.

Cela étant dit, «l’impeachment» n’est pas la destitution, mais la «mise en accusation par la Chambre des représentants» (l’équivalent du Conseil national en Suisse). C’est seulement le Sénat qui peut retirer les pouvoirs du chef de l’État, c’est-à-dire le destituer.

2) Aucun président n’a jamais été révoqué

Dans le passé, deux présidents ont été «impeached» (donc mis en accusation par la majorité des députés): Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998. Mais l’un et l’autre furent acquittés et effectuèrent leur mandat jusqu’au bout. Quant à Richard Nixon, s’il démissionna en 1974, ce fut pour éviter l’humiliation d’être «impeached». Sa chute est liée au scandale du Watergate en juin 1972. Mais paradoxalement, cela ne l’avait pas empêché d’être réélu haut la main en novembre 1972.

3) Un procès politique

En principe, c’est la commission judiciaire de la Chambre des représentants qui mène les investigations. Au terme de son enquête, elle soumet les «articles of impeachment» (chefs d’accusation) aux 435 députés. Une approbation à la majorité simple est suffisante pour transmettre le dossier au Sénat, où un procès se tient alors pour déterminer la culpabilité du président. Pour le condamner et révoquer ses pouvoirs, il faut réunir les voix d’au moins deux tiers des 100 sénateurs.

4) Trump est protégé

En l’état actuel, il paraît très peu probable que 67 sénateurs votent pour la destitution de Donald Trump. Il faudrait pour cela convaincre l’ensemble des 43 démocrates, mais aussi les deux indépendants et surtout 20 des 53 républicains. Impensable.