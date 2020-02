L'apparente immunité de l'Afrique intrigue

Détection défaillante, facteur climatique ou simple coup de chance? Le très faible nombre de cas de coronavirus détectés dans les pays d'Afrique, aux systèmes de santé les plus fragiles, n'en finit pas d'interroger voire d'inquiéter les experts.

À ce jour, seules trois personnes ont été officiellement contaminées par la maladie Covid-19 sur le continent: une en Égypte, une en Algérie, et une au Nigeria (un Italien arrivé de Milan), pour aucun décès. C'est une goutte d'eau dans l'océan des 80'000 cas et 2800 morts recensés dans une cinquantaine de pays, pour l'essentiel en Chine, où le premier foyer de l'épidémie est apparu dans la ville de Wuhan, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

The Federal Ministry of Health has confirmed a coronavirus(Covid-19) case in Lagos State Nigeria. The case which was confirmed on 27/02/2020 is the first case to be reported in Nigeria since the beginning of the outbreak in China in January 2020 @WHO @BBCWorld #CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/uF79NYzvAz